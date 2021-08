Tarcísio Meira segue em UTI e Glória Menezes se recupera em apartamento de hospital de SP

O casal de atores Tarcísio Meira, 85, e Glória Menezes, 86, segue internado para tratamento da Covid-19. Os artistas deram entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, na última sexta-feira (6).

Tarcísio permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com apoio de ventilação mecânica invasiva e diálise contínua, segundo boletim médico divulgado pelo hospital nesta terça-feira (10).

Ainda conforme a unidade de saúde, Glória "está se recuperando bem, em apartamento, e em desmame de oxigênio nasal".

No último domingo (8), o filho do casal, Tarcísio Filho, afirmou em entrevista ao jornal O Globo que eles 'estão bem'.

Casal vacinado

Os atores já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. A infecção em pessoas que já foram imunizadas, no entanto, não indica ineficácia de vacinas.



Com contrato fixo na Globo desde 1967, quando estiveram na novela Sangue e Areia, Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seu contrato renovado em setembro de 2020.

Legenda: História do casal se confunde com a da teledramaturgia brasileira Foto: Cedoc/TV Globo

Considerado um dos casais mais longevos da dramaturgia nacional, os dois contracenaram na primeira novela diária da história da televisão brasileira, 2-5499 Ocupado, da TV Excelsior, em 1963.