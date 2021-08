Tarcísio Meira e Glória Menezes seguem internados com Covid em São Paulo

O casal de atores Tarcísio Meira, 85 anos, e Glória Menezes, 86, segue se recuperando da Covid-19, embora que com quadros distintos. Os artistas estão sob cuidados médicos desde a última sexta-feira (6), quando deram entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo o jornal Extra, o ator segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) com apoio de ventilação mecânica. Já a atriz continua em recuperação em apartamento, com quadro leve, conforme boletim médico do assinado pelos médicos Carmen Silvia Valente Barbas e Miguel Cendoroglo Neto.

O filho do casal, o ator Tarcísio Filho, ressaltou, no domingo (8), que os pais estão bem, "dentro do possível".

Mocita Fagundes, esposa de Tarcísio Filho e nora dos artistas, afirmou, na ocasião da publicação da doença, que o casal estava isolado, mas foi contaminado "num descuido". "Essa doença é traiçoeira. Mas estamos muito fortalecidos, cheios de amor e muita esperança em tê-los em casa daqui a pouquinho", disse, pedindo orações e energias positivas.

Casal vacinado com duas doses

Casados há 59 anos, Tarcísio Meira e Glória Menezes foram vacinados com a primeira dose do imunizante contra a Covid-19 em fevereiro, no município paulista de Porto Feliz. A dose se reforço foi aplicada em março.

Legenda: História do casal se confunde com a da teledramaturgia brasileira Foto: Cedoc/TV Globo

Segundo o portal Gshow, os dois se conheceram na peça "Uma Pires Camargo" e trabalharam em “2-5499 Ocupado” (1963), da TV Excelsior, a primeira novela diária do País.