Em cena de novela, Tarcísio Meira e Paulo José falam de reencontro no céu

O reencontro após a morte já foi falado entre os atores Tarcísio Meira e Paulo José, durante uma cena da novela "Um Anjo Que Caiu do Céu", exibida pela TV Globo em 2001.

Tarcísio morreu na manhã desta quinta-feira (12), aos 85 anos, por complicações da Covid-19. Já Paulo José, de 84 anos, faleceu em decorrência de uma pneumonia, nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro.

Na cena, o personagem Alceu, vivido por Paulo José, agradece ao amigo fotógrafo João Medeiros, interpretado por Tarcísio Meira, e promete um dia revê-lo lá em cima, no céu. "[Será] mais cedo do que você pensa", diz o personagem de Tarcísio.

O trecho foi exibido no programa "Encontro com Fátima" desta quinta-feira (12), e emocionou a apresentadora e a atriz Lilia Cabral, que dava um depoimento ao vivo.

"Às vezes fujo de falar quando se perde um ente querido. Dessa vez eu tive vontade, porque foi muito significativo o Paulo e o Tarcísio. A gente tem que se reinventar com essas dificuldades todas", disse Lilia.

Trajetórias

Paulo José tinha diagnóstico de Mal de Parkinson há 20 anos, e estava afastado da TV e cinema há oito. Ele estreou na Globo como ator na novela ‘Véu de Noiva’, de Janete Clair, em 1969.

Dentre personagens marcantes, estão o comerciante cigano Jairom, em ‘Explode Coração’ (1995), de Gloria Perez, e o alcoólatra Orestes, de ‘Por Amor’ (1997), de autoria de Manoel Carlos.

Tarcísio estreou na televisão em 1961 no programa de teleteatro Grande Teatro Tupi. No mesmo ano, participou do teleteatro chamado Uma Pires Camargo, onde contracenou com Glória Menezes pela primeira vez.

Na Globo, estreou em 1967 na novela Sangue e Areia, de Janete Clair. Meira ainda fez outras seis novelas da mesma autora, como Irmãos Coragem, de 1967, cujo penúltimo capítulo teve mais audiência que a final da Copa do Mundo do ano anterior.