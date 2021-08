Ator Paulo José morre aos 84 anos no Rio de Janeiro

O ator Paulo José, de 84 anos, morreu em decorrência de uma pneumonia, nesta quarta-feira (11), no Rio de Janeiro. Ele estava internado há 20 dias. O óbito foi confirmado pela TV Globo.

O artista, diagnosticado com Mal de Parkison há 20 anos, estava afastado da TV e cinema há oito anos.

Paulo deixa a esposa, Kika Lopes, e quatro filhos. São eles: Ana, Bel e Clara Kutner, de seu relacionamento com a atriz Dina Sfat, além de Paulo Henrique Caruso.

Nas redes sociais, amigos e colegas de profissão lamentaram a perda. Veja:

Trajetória

Paulo José Gómez de Souza é natural de Lavras do Sul, no Rio Grande do Sul. Ele nasceu em 20 de março de 1937. O artista estreou na Globo como ator na novela ‘Véu de Noiva’, de Janete Clair, em 1969.

O primeiro grande personagem foi o mecânico-inventor Shazan, que formava uma dupla com Xerife, personagem de Flávio Migliaccio,em ‘O Primeiro Amor’ (1972), de Walther Negrão.



Dentre outros personagens marcantes, estão o comerciante cigano Jairom, em ‘Explode Coração’ (1995), de Gloria Perez, e o alcoólatra Orestes, de ‘Por Amor’ (1997), de autoria de Manoel Carlos.

O último trabalho dele na TV foi em 2014, na novela ‘Em Família’, também da Globo