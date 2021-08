Tarcísio Meira passa por diálise contínua para tratar a Covid-19; conheça procedimento

O ator Tarcísio Meira, de 85 anos, que está internado com Covid-19 há quase uma semana, trata as complicações da doença por meio de diálise contínua. Ele está em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

Meira se internou no mesmo dia que a esposa, a atriz Glória Menezes, 86, mas ela já se "recupera bem" e se encontra em um apartamento da unidade de saúde.

Último boletim médico do casal foi divulgado nessa terça-feira (10). Além de estar com o quadro mais grave, Tarcísio faz uso de ventilação mecânica.

O que é diálise contínua?

Conforme o Uol, a diálise (ou hemodiálise) contínua é um procedimento onde uma máquina filtra as toxinas presentes no sangue, cumprindo a função de rins que não estão funcionando propriamente.

O nefrologista Henrique Carrascossi, nefrologista do Hospital Estadual de Américo Brasiliense e coordenador do Instituto do Rim Carrascossi, explica que o órgão mais afetado em casos de Covid-19, após os pulmões, é o rim.

"Nos pacientes que evoluem, de forma muito grave, para a disfunção dos rins, temos a opção da hemodiálise, que faz a limpeza do sangue, com a retirada de toxinas do organismo, e que o rim não está fazendo", aponta.

O especialista comenta que a diálise contínua é feita durante 24h ou 18h, com alguns intervalos. Por ser feita em um intervalo maior, este tipo, ao contrário do convencional, é menos agressivo para o paciente.

"É mais utilizada quando o paciente está num estado grave e que não suportaria a hemodiálise tradicional", afirma Carrascossi.

Casal vacinado

Tarcísio Meira e Glória Menezes já haviam recebido a segunda dose da vacina contra o novo coronavírus no último mês de março. A infecção em pessoas que já foram imunizadas, no entanto, não indica ineficácia de vacinas.

Com contrato fixo na Globo desde 1967, quando estiveram na novela "Sangue e Areia", Tarcísio Meira e Glória Menezes não tiveram seu contrato renovado em setembro de 2020.

Considerado um dos casais mais longevos da dramaturgia nacional, os dois contracenaram na primeira novela diária da história da televisão brasileira, "2-5499 Ocupado", da TV Excelsior, em 1963.