BBB 22 reabre inscrições nesta segunda (13); saiba como participar

As inscrições para o BBB 22 foram reabertas, nesta segunda-feira (13), para seleção de 20 mil novos candidatos que desejam participar da nova edição do programa em 2022. O anúncio das vagas foi feita pelo diretor do reality show, Boninho, neste domingo (12).

Nas redes sociais, o diretor de Gênero de Variedades da TV Globo convidou os interessados para se inscreverem e concorrerem ao prêmio de R$ 1,5 milhão.

"Aí, galera, promessa é dívida. Amanhã [segunda-feira], vamos abrir reabrir as 20 mil inscrições que a gente prometeu. Então, pensa aí: se você começou a fazer o seu processo e não terminou, tá na hora de terminar. E você que não fez nada, essa é a segunda chance. Deixa tudo preparado: textão, foto, vídeo. Tudo tem que ser entregue. Tem que ser entregue o pacote ou você não ganha essa chance. Fica ligado e tô esperando você para o 'BBB 22'", disse Boninho na postagem.

Na legenda da publicação, ele frisou que não haverá novas chances para se candidatar à próxima edição do reality show. "Se prepara!! Última chance", escreveu. O diretor ainda esclareceu que candidatos que não concluíram as inscrições na primeira oportunidade podem finalizar o cadastro agora.

Ele também desmentiu os boatos de que a reabertura das vagas era motivada por insatisfação com os inscritos atuais.

"Os 100 mil que fizeram inscrições são geniais, a gente está amando. Papo furado, mentira, fofoca o que disseram que a gente não gostou de ninguém. Estamos adorando e tem muita gente com muita chance já", explicou.

A primeira data para se candidatar ao programa se encerrou em julho, com o número recorde de 100 mil inscritos. Na edição anterior, 90 mil pessoas haviam se candidatado para entrar na casa mais vigiada do Brasil.

Como se inscrever para o BBB 22

Os interessados em participar devem preencher um formulário virtual, com mais de 80 perguntas, além de enviar vídeos e fotos.

Após a inscrição, a produção do BBB 22 analisará os candidatos e partirá para a próxima fase; as entrevistas, em que definem os participantes da próxima edição do reality show.

Confira o passo a passo para se inscrever no BBB 22

Acessar o formulário virtual de inscrição;

Informar qual região do Brasil mora;

Preencher o cadastro com os dados solicitados;

Responder ao questionário do programa (as respostas não podem ser alteradas após finalizar a inscrição);

Enviar de três a dez fotos de si mesmo, recentes e coloridas;

Informar quais são os perfis pessoais nas redes sociais. É preciso ter, no mínimo, cinco fotos visíveis publicamente;

Enviar um vídeo de até cinco minutos. O conteúdo é livre.