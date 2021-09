Anitta estreia no MET Gala, em Nova York: 'Essa noite promete'

Anitta estreou, nesta segunda-feira (13), no tapete vermelho do MET Gala 2021. Conhecido como o "Oscar da moda", o tradicional baile de gala ocorre no Metropolitan Museum of Art, em Nova York.

A cantora chegou vestindo um longo preto, com fenda e recortes nas laterais, além de apliques no cabelo. O tema da festa é “Na América: Um Léxico da Moda” (tradução livre), e os figurinos dos convidados devem estar de acordo com a temática.

Anitta foi convidada para participar da edição pelo empresário Alexandre Birman, dono da marca Arezzo.

Legenda: Ao lado de Alexandre Birman, Anitta aparece pronta para sua estreia no tradicional baile de gala que ocorre em Nova York Foto: Divulgação / Anitta

“Fico muito honrada pelo convite para participar de um eventos mais aguardados do ano em todo mundo. Pouca gente sabe, mas o evento é beneficente, em prol do instituto de vestuário do museu de arte 'Metropolitan', em NY", disse.

"Isso me deixa mais animada ainda! Eu amo moda e nunca havia comparecido a este evento fashionista. Tô adorando a ideia e quero ver de perto todos os lookinhos maravilhosos. Essa noite promete", completou.

Neste domingo, a brasileira se apresentou no VMA. Foi a a primeira brasileira a se apresentar na premiação que celebra os melhores clipes do ano.

O que é o MET Gala

O evento é considerado a maior festa de moda do mundo. Foi criado pela editora-chefe da revista Vogue nos Estados Unidos, Anna Wintour. O baile tem temas para os figurinos.

O Met Gala ocorre anualmente e busca arrecadar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum - entidade de moda com um orçamento independente do equipamento. A festa de 2020 foi adiada em razão da pandemia de Covid-19.

Como assistir ao MET Gala

A transmissão começou às 18h30 (horário de Brasília). Os brasileiros podem acompanhar a edição pelo portal da vogue.com americana. É possível ainda assistir no canal E! Online Brasil ou pelo canal do veículo no YouTube.