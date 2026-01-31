'Altas Horas' recebe Liniker, Wanessa Camargo e Lauana Prado neste sábado (31)

O "Altas Horas" deste sábado (31) promove um encontro entre diferentes vozes femininas da música brasileira, com nomes como Liniker, Lauana Prado, Wanessa Camargo e o trio SalDoce. As artistas vão compartilhar detalhes sobre suas trajetórias, assim como refletir sobre carreira e identidade.

Liniker cantará músicas como “Veludo Marrom” e “Baby 95”. Lauana, por sua vez, apresenta canções como “Caso do Acaso” e “Saudade Burra”.

Já Wanessa Camargo interpreta clássicos como “O Amor Não Deixa” e “Amor, Amor”. O trio SalDoce vão cantar “All Star”, “Vilarejo” e “Maria, Maria”.

Que horas começa o 'Altas Horas' deste sábado (31)?

O Altas Horas começa a partir das 22h50, horário de Brasília, e será transmitido na TV Globo e no Globoplay.