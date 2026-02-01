Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (01/02) na TV Globo?

A “Temperatura Máxima” de hoje, domingo (1), exibe o filme “Homem Aranha: Longe de Casa”, após o “Esporte Espetacular”. O longa vai ao ar a partir das 13h, na TV Globo.

Sinopse de 'Homem Aranha: Longe de Casa'

No longa, Peter Parker tenta retomar uma vida “normal” após os acontecimentos traumáticos de “Vingadores: Ultimato”. O jovem embarca em uma viagem escolar de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury.

Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.

