Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (01/02) na TV Globo?
Filme de super-herói vai ao ar logo após o Esporte Espetacular, às 13h.
A “Temperatura Máxima” de hoje, domingo (1), exibe o filme “Homem Aranha: Longe de Casa”, após o “Esporte Espetacular”. O longa vai ao ar a partir das 13h, na TV Globo.
Veja também
Sinopse de 'Homem Aranha: Longe de Casa'
No longa, Peter Parker tenta retomar uma vida “normal” após os acontecimentos traumáticos de “Vingadores: Ultimato”. O jovem embarca em uma viagem escolar de duas semanas pela Europa, ao lado de seus amigos de colégio, quando é surpreendido pela visita de Nick Fury.
Convocado para mais uma missão heroica, ele precisa enfrentar vários vilões que surgem em cidades-símbolo do continente, como Londres, Paris e Veneza, e também a aparição do enigmático Mysterio.
Veja também
Ficha técnica de 'Homem Aranha: Longe de Casa'
- Título Original: Spider-Man: Far From Home;
- Elenco: Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon, Jake Gyllenhaal, Jon Favreau, Samuel L. Jackson;
- Direção: Jon Watts;
- Dubladores: Ana Elena Bittencourt, Fred Mascarenhas, Márcio Simões, Mário Tupinambá, Philippe Maia, Wirley Contaifer;
- Nacionalidade: Americana