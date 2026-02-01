Que horas começa o 'Viver Sertanejo' deste domingo (1)?
O programa deste domingo irá proporcionar encontros entre artistas da mesma família
O programa "Viver Sertanejo" deste domingo (1º), apresentado pelo cantor Daniel, promoverá um encontro especial entre artistas da mesma família. Entre os convidados estão os irmãos André & Andrade e as Irmãs Freitas.
Juntos, os quatro compartilham histórias da infância na roça e suas referências no sertanejo raiz.
Inspiradas desde cedo pela trajetória dos irmãos, as Irmãs Freitas relembram a época em que os acompanhavam, observando os instrumentos e o aprendizado musical.
Que horas começa o "Viver Sertanejo" hoje (1º)?
Apresentado por Daniel, o "Viver Sertanejo" vai ao ar aos domingos, logo após o "Globo Rural", às 10h15, na TV Globo.