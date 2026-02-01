Que horas começa o 'Globo Rural' deste domingo (1)?

Mais uma edição do "Globo Rural" vai ao ar neste domingo (1º), na TV Globo. Apresentado por Nelson Araújo e Helen Martins, o programa começa logo após o "Auto Esporte".

Nesta edição, o quadro "Baú do Globo Rural" reapresentará uma reportagem de 2009 sobre as parteiras rurais de Pernambuco. Essas mulheres, além de auxiliarem em um momento tão delicado, atuam como conselheiras nas comunidades onde vivem.

A matéria foi produzida por César Dassie, que demonstrou animação com a reexibição do conteúdo.

Que horas começa o "Globo Rural" hoje (1)?

O "Globo Rural" começa a partir das 8h30 na TV Globo e no Globoplay, com encerramento previsto para as 10h05.