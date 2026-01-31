Equipe de Gabriela repudia ataques a sister no BBB 26: 'Mal interpretada'

A equipe de Gabriela Saporito divulgou uma nota de repúdio na tarde deste sábado (31) contra os ataques que a sister tem sofrido nas redes sociais ao longo desta semana.

"O que vem sendo observado ultrapassa — e muito — os limites do razoável e do aceitável. Gabriela está sendo mal interpretada, pois somente quem a conhece sabe do seu coração puro e genuíno", escreveram os administradores da página dela no Instagram.

O comunicado classificou os ataques como desproporcionais, infundados e violentos. "Tais manifestações têm extrapolado a crítica legítima e avançado para ofensas diretas à honra, à imagem, ao caráter e à reputação de Gabriela enquanto mulher, sem qualquer lastro fático", acrescentou.

Por fim, a nota dimensiona que a mãe e a irmã da paulista estão sendo expostas a uma avalanche de comentários ofensivos e informa que discursos de ódio, ofensas e ataques à honra da jovem serão analisados por advogados para adoção de medidas cabíveis.

O que estão falando de Gabriela?

Gabriela tem sido criticada nas redes sociais por sua proximidade com alguns brothers da casa, como Alberto Cowboy e Brigido. Muitos internautas apontam que a estudante de psicologia de 21 anos trata os companheiros — os dois têm relacionamentos amorosos fora da casa — com "excesso de carinho".

No X, há, ainda, quem chame a paulista de VTzeira e de "pick me girl" — um termo utilizado na internet para se referir a mulheres que buscam aprovação masculina depreciando outras mulheres.