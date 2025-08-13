Saiba quem é a brasileira que integra elenco de adaptação teatral de Jogos Vorazes

A atriz brasileira Mariana Lewis foi confirmada no elenco de "The Hunger Games on Stage", primeira adaptação teatral da história que conquistou fãs nos livros e no cinema. A estreia está marcada para 20 de outubro, em Londres. Mariana viverá a personagem Glimmer, interpretada por Leven Rambin na versão cinematográfica.

Nas redes sociais, a artista comemorou a oportunidade e destacou a importância da representatividade brasileira no espetáculo.

“É uma honra e uma grande responsabilidade ser uma brasileira neste elenco internacional. Levar um pouco do nosso talento e da nossa paixão para um palco tão importante em Londres é algo que me enche de orgulho. Mostra que o nosso trabalho tem um lugar no cenário internacional, e estou aqui para dar o meu melhor e fazer jus a essa oportunidade”, disse.

Quem é Mariana Lewis

Com 20 anos, Mariana foi a primeira brasileira a ingressar na renomada Guildhall School of Music & Drama, em Londres. No Brasil, atuou ao lado de Cláudia Alencar em "Rainha Lear" e já participou de produções como "Doctor Faustus" e a websérie "Encanto da Sereia".

Em setembro de 2022, recebeu o prêmio de Melhor Atriz no festival internacional Apulia Web Fest, voltado ao cinema digital. Fora dos palcos, a artista mantém mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, onde compartilha bastidores de trabalhos, treinos na academia, passeios e momentos com amigos.

Mariana é filha do diretor de cinema Quentin Lewis.

Como será a adaptação

O elenco principal da adaptação de Jogos Vorazes em Londres também conta com Mia Carragher como Katniss Everdeen e Euan Garrett no papel de Peeta Mellark. O texto é assinado por Conor McPherson e a direção, por Matthew Dunster.

A encenação ocorrerá em um palco oval, com a plateia distribuída em 360 graus, simulando uma verdadeira arena. O espaço será dividido em 11 seções, representando os distritos presentes na história de Suzanne Collins, proporcionando ao público uma experiência imersiva no universo da saga.