Sean 'Diddy' Combs pode deixar a prisão em 2028 com bom comportamento

Sean “Diddy” Combs poderá ser libertado da prisão em 8 de maio de 2028, caso mantenha bom comportamento, segundo informações divulgadas nessa segunda-feira (27) pelo Departamento Federal de Prisões dos Estados Unidos.

O músico, de 55 anos, está detido desde setembro de 2024 e já cumpriu pouco mais de um ano da pena de 50 meses.

Veja também Zoeira Dulce María anuncia segunda gravidez Zoeira Influenciadora é alvo de operação contra estelionato e lavagem de dinheiro na Bahia Zoeira Alcione é confundida com Elza Soares em aeroporto do RS e compartilha o momento nas redes sociais

O magnata do hip-hop foi condenado em julho por duas acusações de transporte para fins de prostituição, entre as cinco que enfrentava na Justiça. Diddy foi absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão.

Durante o julgamento, a promotoria pedia uma pena superior a 11 anos de prisão, enquanto a defesa argumentava que o artista deveria cumprir no máximo 14 meses. O tribunal acabou fixando a pena em pouco mais de quatro anos.

De acordo com fontes ouvidas pelo site Deadline, a possível libertação antecipada depende de um histórico exemplar dentro do sistema prisional.

Enquanto isso, os advogados de Combs aguardam o resultado do recurso que pode reverter parte da condenação.

Considerado um dos nomes mais influentes do hip-hop dos anos 1990, Diddy construiu um império musical e empresarial, mas enfrenta agora o período mais conturbado de sua carreira.