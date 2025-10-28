Dulce María anuncia segunda gravidez

A cantora e atriz mexicana Dulce María, de 39 anos, compartilhou uma notícia emocionante: está grávida do segundo filho com o produtor Francisco Álvarez. A revelação foi feita em entrevista à Marie Claire México, onde a artista exibiu pela primeira vez a barriga da gestação.

“Este momento representa um símbolo de amor e gratidão”, afirmou Dulce, que ficou mundialmente conhecida por interpretar Roberta na novela “Rebelde” e por integrar o grupo RBD.

Emocionada, a cantora contou que está vivendo a fase com serenidade e alegria. “Este bebê completa a minha família. É um processo lento e acelerado ao mesmo tempo, principalmente porque os primeiros meses são intensos: há muitas coisas que precisam acontecer para que tudo corra bem”, explicou.

Casada com Álvarez desde 2019, Dulce descreveu a chegada do novo bebê como “um novo capítulo de amor” em sua vida. O casal já é pai de María Paula, de quatro anos, que agora se prepara para ganhar um irmão.