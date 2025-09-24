Rihanna anuncia nascimento da filha; veja fotos

A cantora Rihanna, de 37 anos, anunciou nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua terceira filha com o rapper A$AP Rocky. A bebê, chamada Rocki Irish Mayers, nasceu em 13 de setembro. O casal já é pai de RZA, de 3 anos, e Riot, de 2.

No anúncio, a artista compartilhou uma foto da recém-nascida embalada em um cobertor rosa, além de uma imagem de luvas de boxe também em rosa, amarradas com laços de fita.

Veja fotos

Legenda: “Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas", disse a artista em uma entrevista. Foto: Reprodução / Redes sociais

Legenda: Rihanna e o marido, o rapper A$AP Rocky, optaram por não saber o sexo do bebê. Foto: Reprodução / Redes sociais

Torcida por uma menina

Em entrevista recente à revista Elle, Rihanna contou que ela e Rocky decidiram não descobrir o sexo do bebê antes do nascimento. Ainda assim, a cantora admitiu que torcia para ter uma menina.

“Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso. Espero mesmo. Estamos rezando por uma menina”, disse na ocasião.

Veja também Zoeira Rafa Kalimann revela que a filha terá sobrenome artístico Zoeira Ex-marido de chefe de RH flagrada em show do Coldplay também estava no evento

Anúncio da gestação

A terceira gravidez foi revelada em maio de 2025, quando Rihanna publicou uma foto exibindo a barriga poucas horas antes de aparecer oficialmente no Met Gala, evento em que A$AP Rocky foi coanfitrião.