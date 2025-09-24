Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Rihanna anuncia nascimento da filha; veja fotos

Artista havia revelado torcida para que a terceira gestação resultasse em uma menina

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Rihanna desfilando durante o baile do MET em Nova York.
Legenda: A cantora admitiu que torcia para ter uma menina.
Foto: Angela Weiss / AFP

A cantora Rihanna, de 37 anos, anunciou nesta quarta-feira (24) o nascimento de sua terceira filha com o rapper A$AP Rocky. A bebê, chamada Rocki Irish Mayers, nasceu em 13 de setembro. O casal já é pai de RZA, de 3 anos, e Riot, de 2.

No anúncio, a artista compartilhou uma foto da recém-nascida embalada em um cobertor rosa, além de uma imagem de luvas de boxe também em rosa, amarradas com laços de fita.

Veja fotos

Rihanna com a filha no colo
Legenda: “Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas", disse a artista em uma entrevista.
Foto: Reprodução / Redes sociais

Luvinhas de bebê na cor rosa dispostas em uma cama
Legenda: Rihanna e o marido, o rapper A$AP Rocky, optaram por não saber o sexo do bebê.
Foto: Reprodução / Redes sociais

Torcida por uma menina

Em entrevista recente à revista Elle, Rihanna contou que ela e Rocky decidiram não descobrir o sexo do bebê antes do nascimento. Ainda assim, a cantora admitiu que torcia para ter uma menina.

“Sinto que vai ser uma menina. Esta gravidez é tão diferente das outras duas. Dá para perceber pela experiência. Espero que seja uma menina. Preciso disso. Espero mesmo. Estamos rezando por uma menina”, disse na ocasião.

Anúncio da gestação

A terceira gravidez foi revelada em maio de 2025, quando Rihanna publicou uma foto exibindo a barriga poucas horas antes de aparecer oficialmente no Met Gala, evento em que A$AP Rocky foi coanfitrião.

