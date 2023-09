Segundo filho de Rihanna e A$AP tem nome revelado pela mídia norte-americana

O segundo filho de Rihanna e A$Ap Rocky teve o nome revelado pela mídia norte-americana. O caçula da cantora e empresária nasceu no dia 1º de agosto, às 7h41, no Hospital Cedars-Sinai em Los Angeles, nos Estados Unidos. As informações são do The Blast.

O casal, que já havia escolhido um nome diferente para o primeiro filho, RZA Athelston, manteve a tradição e nomeou o caçula de Riot Rose Mayers. Riot é o nome de música de A$AP com Pharrel Williams, e significa rebelião em inglês. Já RZA foi registrado em homenagem ao produtor e rapper RZA, de 54 anos, líder do Wu-Tang Clan.

A responsável pelo parto de Rihanna foi Thais Aliabadi, a mesma obstetra-ginecologista que realizou os partos das influenciadoras de Khloé Kardashian e Kylie Jenner, além de ter feito o parto de Roman, o filho de 2 meses de Al Pacino, de 83 anos.