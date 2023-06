Perfil oficial de Glória Maria no Instagram é reativado: 'Deixem viver'

O perfil oficial da jornalista Glória Maria, morta há 4 meses, foi reativado no Instagram nesta quinta-feira (15). Os seguidores foram surpreendidos com novas publicações, que fazem referência a uma frase da apresentadora.

"A mensagem que gostaria de deixar para as próximas gerações é uma coisa simplérrima: vivam e deixem viver! Só isso", diz a mensagem. Os novos conteúdos incluem retratos pessoais e um post replicando o mesmo recado.

Nos comentários das publicações, fãs e amigos depositaram mensagens de saudades e carinho pela jornalista Gloria. "Ainda não caiu a ficha", escreveu uma internauta.

"Nossa, por um instante esqueci que ela não tava mais aqui", disse outro seguidor. Angélica, Sabrina Sato e Flávia Oliveira também deixaram comentários.

Um dos grandes nomes do jornalismo

Ícone do jornalismo, Gloria Maria morreu em fevereiro deste, vítima de câncer. A apresentadora estava em tratamento para combater metástases cerebrais.

Natural do bairro Vila Isabel, na cidade do Rio de Janeiro, Glória foi primeira a entrar ao vivo no Jornal Nacional, da TV Globo, sendo pioneira no meio.

Ainda em vida, Gloria encaminhou os cuidados das filhas Maria e Laura, de 15 e 14 anos. Segundo ela, a intenção seria de que as meninas mantivessem o padrão de vida como se ela estivesse junto, acompanhando o crescimento.