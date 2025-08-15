No dia em que Glória Maria faria 76 anos, filha e outros famosos prestam homenagem à jornalista
Em maio deste ano, Maria Matta e Laura Matta jogaram as cinzas da mãe
Nesta sexta-feira (15), data em que Glória Maria faria 76 anos, sua filha mais velha a homenageou em uma publicação nas redes sociais. Maria Matta, de 17 anos, publicou um texto sobre saudade que deixou internautas emocionados.
"Eu sinto a sua falta todos os dias, e meu sonho seria entregar as cartinhas que eu e a Lala sempre fazíamos, te dar um abraço e levar café da manhã na sua cama, como fazíamos em todas as manhãs do seu aniversário. Meu sonho seria te ver sorrindo, feliz, agradecendo e dizendo o quanto nos ama", escreveu a jovem.
Matta é irmã de Laura, de 15 anos. As duas nasceram no estado da Bahia e foram adotadas pelo jornalista na Organização do Auxílio Fraterno (OAF), segundo informações do g1.
Homenagem dos famosos
Outros famosos também dedicaram homenagens ao ícone da TV brasileira. Nos comentários da publicação de Maria, a jornalista Leilane Neubarth comentou: "Que lindo, Maria!!! Ela vai estar sempre dentro do seu coração indicando os caminhos. É uma conexão de amor".
Também no Instagram, a atriz Marina Ryu Barbosa lembrou a data e falou sobre o peso que foi a morte de Glória.
"Sempre tento evitar pensar nisso. Parece que busco me enganar e acreditar que a gente só não tem se encontrado por conta da correria da vida, que não tem deixado a gente se falar", escreveu.
"Mas como você sempre disse, nossa amizade era de alma, de outras vidas, talvez. Vai saber. Vai entender o que é a vida e como ela funciona e continua. Mas tenho certeza que vai chegar o momento que eu vou estar perto de você novamente. Te amo para sempre. Feliz aniversário", completou a atriz.
FILHAS DE GLÓRIA
Em maio deste ano, Maria Matta e Laura Matta jogaram as cinzas da mãe, que faleceu em 2023, no mar de Búzios, no Rio de Janeiro. O momento foi registrado no documentário “Glória”, que já está disponível no Globoplay.
Durante a cena, é possível escutar uma narração da artista se declarando às filhas. “Tem uma coisa muito mais forte que me guia. Vida para mim significa a Maria e a Laura”.
A produção tem quatro episódios e mostra a trajetória pessoal e profissional da jornalista.