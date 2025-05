Filhas de Glória Maria jogam as cinzas da mãe no mar de Búzios (RJ)

As filhas da jornalista Glória Maria, Maria Matta, de 17 anos, e Laura Matta, de 16, jogaram as cinzas da mãe, que faleceu em 2023, no mar de Búzios, no Rio de Janeiro. O momento foi registrado no documentário “Glória”, que já está disponível no Globoplay.

Durante a cena, é possível escutar uma narração da artista se declarando às filhas. “Tem uma coisa muito mais forte que me guia. Vida para mim significa a Maria e a Laura”.

A produção tem quatro episódios e mostra a trajetória pessoal e profissional da jornalista.

Maria e Laura foram adotadas por Glória Maria em 2009. A jornalista conheceu as irmãs durante visitas a uma ONG em Salvador, na Bahia, onde elas nasceram.

Com a morte da mãe, elas moram com Paulo Mesquita. Ele é tutor legal de Laura e Maria, e as adolescentes o consideram como pai.

