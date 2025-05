Luciano Huck comenta polêmica envolvendo filho Benício e Duda Guerra

O apresentador Luciano Huck fez um raro comentário sobre a polêmica do fim do namoro do filho, Benício Huck, de 17 anos, e a influenciadora digital Duda Guerra. Sem entrar em detalhes, ele disse que certos assuntos devem ficar no âmbito privado.

“Tem coisas que não precisam estar na televisão, não precisa compartilhar. Acho muito importante ter consciência de quais assuntos são particulares, familiares, e quais são públicos”, disse ele, ao portal Léo Dias.

"Faz bem para todo mundo, faz bem para a família e para a saúde mental das pessoas envolvidas. Acho que ter essa clareza e maturidade, só o tempo traz".

O artista ainda declarou como lida com os desafios da exposição: “Eu não faço juízo de valor dos outros. O que cabe a mim é cuidar da minha família. Os assuntos são conversados olho no olho. Nosso foco está no dia a dia, em educar nossos filhos com responsabilidade”.

O namoro de Duda e Benício chegou ao fim após a influenciadora expor uma briga entre ela e Antonela Braga. Duda contou nas redes sociais que Antonela tinha pedido para seguir o dix do namorado, e que ela não tinha gostado. Devido à exposição exagerada do caso, Benício optou por encerrar o relacionamento.

