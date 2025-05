Dia do Pudim: dos exóticos com frutas ao pudim de leite perfeito, descubra 6 receitas para celebrar

Hoje é uma data de celebração para os amantes de uma das sobremesas mais saborosas e versáteis do Brasil e do mundo: o Dia do Pudim. Para comemorar a ocasião, o Diário do Nordeste preparou uma jornada de sabores marcantes com 6 receitas do prato, que vão do clássico pudim de leite condensado a surpreendentes versões exóticas e refrescantes feitas de frutas.

Com calda brilhante e textura macia e aveludada, o doce arranca suspiros há gerações. Famosa nos eventos em família, a sobremesa também é tendência nas redes sociais, onde usuários competem para saber quem faz o "pudim perfeito".

Apesar de simples, o prato possui alguns segredos, como o desafio de desenformá-lo. Neste conteúdo especial, vamos te ensinar formas versáteis de fazer a receita e como garantir que o prato ficará impecável no final.

Então, separe os ingredientes, aqueça o forno (ou não, em alguns casos!) e prepare-se para descobrir não somente a receita definitiva do pudim de leite perfeito, mas também cinco criações incríveis que trazem o frescor e a originalidade das frutas para sua mesa.

Pudim de leite condensado perfeito

Legenda: Pudim pode ser feito em porções menores ou tamanho família Foto: Shutterstock

O pudim tradicional, feito de leite condensado, é conhecido por ser simples de preparar e ficar uma delícia. Ele pode ser feito em diversos tamanhos e versões, utilizando o forno.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

Leite na mesma medida da lata de leite condensado

3 ovos inteiros

1 xícara de chá de açúcar (calda)

1/2 xícara de água (calda)

Modo de preparo

Primeiro, bata bem os ovos no liquidificador; Acrescente o leite condensado e o leite, e bata novamente; Nesse meio tempo, derreta o açúcar na panela até ficar de cor caramelizada, acrescente a água e deixe engrossar; Coloque a calda em uma forma redonda, então despeje a massa do pudim por cima; Para ficar na textura correta, asse em forno médio por 45 minutos em banho-maria (assadeira dentro de outra maior com água); No fim, espete um garfo para checar se está bem assado, deixe esfriar e desenforme.

Pudim de cajá refrescante

Legenda: Prato é uma sobremesa cremosa Foto: Shutterstock

O pudim de cajá é uma receita que leva leite condensado, açúcar, ovos, e a polpa da fruta, nativa das regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Rico em potássio, magnésio, fósforo e cobre, o fruto tem sabor cítrico que, quando combinado com o doce do leite condensando, resulta em uma sobremesa refrescante.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

Leite na mesma medida da lata de leite condensado

1 pacote de polpa de cajá

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar (calda)

1/2 xícara de água (calda)

Modo de Preparo

Primeiro, bata todos os ingredientes da massa do pudim no liquidificador e reserve; Em seguida, derreta o açúcar na panela até ficar caramelizado, acrescente a água e deixe engrossar; Coloque a calda a uma forma e depois despeje a massa do pudim; Leve ao forno pré-aquecido em banho-maria, coberto com papel alumínio, por aproximadamente 1 hora; Desenforme frio.

Veja também Culinária Você joga fora o café coado? Veja 5 formas de reutilizar o alimento de formas surpreendentes Culinária Seu azeite está na mira da Anvisa? Agência proíbe venda de duas marcas; saiba quais são Culinária Aprenda 5 pratos incríveis para fazer com soja, proteína saudável para incluir no cardápio

Pudim tropical de manga com calda de maracujá

Legenda: Azedinho da cobertura de maracujá equilíbra o doce do pudim Foto: SHutterstock

Tropical e exótico, o pudim de manga com calda maracujá reúne uma combinação inusitada de frutas que rende um doce saboroso e exótico.

A sobremesa não vai ao forno e é cremosa, podendo ser servida após o almoço ou o jantar, por exemplo.

Ingredientes

1 clara

3/4 de xícara (chá) de açúcar de confeiteiro

2 xícaras (chá) de polpa de manga batida e peneirada

1 envelope de gelatina em pó, incolor

5 colheres (sopa) de água para hidratar a gelatina

3/4 de xícara (chá) de creme de leite fresco gelado

1/2 xícara (chá) de suco de maracujá (calda)

1/2 xícara (chá) de água (calda)

3 colheres (sopa) de açúcar granulado (calda)

1 colher (chá) de amido de milho (calda)

Modo de preparo

Começando pelo pudim, misture a clara com o açúcar e leve ao banho-maria, mexendo sempre, até amornar. Bata na batedeira até obter um merengue firme;

Junte a polpa de manga e a gelatina previamente hidratada na água, mexendo até ficar homogêneo;

Misture o creme de leite, despeje nas formas e leve à geladeira até firmarem;

Para a calda, misture os ingredientes e leve ao forno médio, mexendo sempre, até engrossar levemente;

Após a massa do pudim firma, desenforme e sirva gelado, acompanhados da calda de maracujá.

Pudim de laranja delicioso

Legenda: Receita leva nozes picadas e serve pelo menos cinco pessoas Foto: Shutterstock

O pudim de laranja é uma sobremesa deliciosa que, assim como a anterior, traz um toque cítrico para o doce tradicional, sendo uma excelente opção para quem gosta de sobremesas moderadamente adocicadas.

A receita leva nozes picadas e serve pelo menos cinco pessoas. Além de ser feito no fogo, o prato deve ser servido somente após 2 horas na geladeira.

Ingredientes

1 lata de leite condensado

Suco de laranja (use a lata de leite condensado como medida)

Leite (use a lata de leite condensado como medida)

5 ovos

2/3 xícara (chá) de nozes picadas

1 xícara (chá) de açúcar (calda)

1/2 xícara (chá) de água (calda)

Modo de preparo

Leve ao fogo o açúcar dissolvido na água até formar um caramelo escuro, coloque na forma de buraco no meio e reserve;

Bata o leite condensado, o suco, o leite, os ovos e as nozes no liquidificador;

Despeje a massa na forma e cozinhe em uma panela em banho-maria por 1 hora;

Espere esfriar, desenforme e leve à geladeira por 2 horas antes de servir.

Pudim com calda de abacaxi

Legenda: Pudim fica coberto com calda de abacaxi Foto: Shutterstock

O pudim com calda de abacaxi é uma opção para quem ama o doce, mas deseja experimentar uma versão cítrica e diferente.

Com base de arroz cozinhado no leite, a receita requer atenção no preparo, mas resulta em uma deliciosa sobremesa.

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de arroz

1 litro e 1/2 de leite desnatado

5 colheres (sopa) de açúcar

1 pitada de sal

1 pitada de canela em pó

2 gemas

1 lata de creme de leite sem soro

1 colher (chá) de essência de baunilha

3/4 de xícara (chá) de açúcar (calda)

4 colheres (sopa) de água (calda)

2 xícaras (chá) de abacaxi em cubinhos de 1 cm (calda)

Modo de preparo

Leve o arroz com o leite, o açúcar, o sal e a canela ao fogo até levantar fervura; Abaixe o fogo e cozinhe, mexendo às vezes, por cerca de 45 minutos ou até o arroz ficar bem macio; Bata ligeiramente as gemas com o creme de leite e junte ao creme de arroz; Leve novamente ao fogo, mexendo sempre, até obter um creme levemente espesso e aveludado; Fora do fogo, junte a baunilha; Distribua na forma e deixe esfriar coberta com filme plástico em contato com a superfície para não formar película; Leve à geladeira por 3 horas; Para a calda, ferva o açúcar com a água até o ponto de caramelo claro. Junte o abacaxi e cozinhe até dissolver todo o caramelo; Sirva gelado com a calda de abacaxi.

Pudim de pêssego

Legenda: Pudim de pêssego Foto: Shutterstock

De origem portuguesa, o pudim de pêssego é uma receita que pode ter seus ingredientes modificados. O prato pode ser servido após o almoço, mas também em datas especiais, como aniversário e festas em família.

Ingredientes

6 pêssegos maduros grandes (ou 10 pequenos)

2 latas de leite condensado

1 copo de requeijão cremoso

5 ovos grandes

1 colher de sopa da mistura de amido de milho e farinha de arroz

1 colher de margarina

1 colher de raspa de laranja

Calda queimada

Modo de preparo

Descasque os pêssegos e amasse-os com um garfo; Misture a colher da mistura de amido de milho e farinha de arroz e reserve; Coloque na batedeira a margarina com o requeijão, o leite condensado e bata bem, juntando as gemas, uma a uma; Junte a massa dos pêssegos e a raspa de laranja; Bata as claras em neve, acrescente 2 colheres de açúcar e misture com colher de pau, com cuidado; Despeje em forma de bolo grande, caramelizada; Asse no forno em banho-maria; Desenforme depois de frio.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.