Seu azeite está na mira da Anvisa? Agência proíbe venda de duas marcas; saiba quais são

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) proibiu, nesta terça-feira (20), a venda e a fabricação de duas marcas de azeite de oliva no Brasil: Quintas D’Oliveira e Alonso.

A comercialização dos itens dos empreendimentos já havia sido suspensa, em outubro do ano passado, pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), junto a outras 10 marcas, após testes detectarem a presença de outros óleos vegetais na composição dos itens, indicando fraude.

Na época, o órgão alertou que a contaminação dos azeites poderia comprometer a qualidade e oferecer risco à saúde dos consumidores, devido à falta de informações sobre a procedência dos óleos detectados.

"Consumidores que adquiriram essas marcas devem interromper o uso imediatamente e buscar a substituição, conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor. Já as denúncias sobre a venda de produtos fraudulentos podem ser feitas por meio do canal oficial Fala.BR, com a indicação do local de compra", recomendou no período.

O que motivou a medida da Anvisa

Na decisão, publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, a Anvisa informou que a proibição da venda e da fabricação dos azeites Quintas D’Oliveira e Alonso considera a denúncia de origem desconhecida ou ignorada feita pelo Mapa em 2024.

Além disso, a agência destacou que ambas as marcas apresentam nas suas rotulagens, como embaladora, a empresa Comércio de Gêneros Alimentícios Cotinga Ltda. — 00.808.890/0001-04, que possui CNPJ inexistente na base de dados da Receita Federal.

