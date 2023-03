Pudim de pêssego: veja como preparar

Descasque os pêssegos e amasse-os com um garfo. Misture a colher de arrozina e reserve. Coloque na batedeira a margarina com o requeijão, o leite condensado e bata bem, juntando as gemas, uma a uma.

Junte a massa dos pêssegos e a raspa de laranja. Bata as claras em neve, acrescente 2 colheres de açúcar e misture com colher de pau, com cuidado. Despeje em fôrma de bolo grande, caramelizada. Asse no forno em banho-maria. Desenforme depois de frio.