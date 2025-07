Com shows no Brasil, Oasis dá início à primeira turnê mundial após 16 anos separados

Depois de 16 anos separados, os irmãos Noel e Liam Gallagher se reúnem nesta sexta-feira (4), no País de Gales, para dar início à “Oasis 25 Tour”. Ao todo, serão 43 shows em 13 países, com o encerramento programado para São Paulo, em novembro.

Oasis foi uma das grandes percussoras do que ficou conhecido como "britpop", nos anos 1990. Tratado como uma nova "invasão britânica", em referência à dominância de novas bandas vindas da Inglaterra aos mercados mundiais, o movimento também contou com os grupos Suede, Blur, Elastica e Pulp.

Formada no início daquela década, a banda alcançou o topo das paradas de sucesso com os hits “Wonderwall” e “Don’t Look Back in Anger”, considerada por muitos fãs, até hoje, clássicos modernos.

Brigas entre os Gallagher

A nova turnê também marca o retorno da parceria musical entre os irmãos Gallagher, cujas brigas são um dos principais motivos da saída de Noel do conjunto, em 2009.

Após a decisão, os demais artistas decidiram permanecer juntos em outro projeto, o grupo Beady Eye. No entanto, em 2014, a banda chegou ao fim. Com isso, Liam seguiu carreira solo, enquanto Noel continuou com a banda High Flying Birds.