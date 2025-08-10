Diário do Nordeste
Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

Sophia é fruto do relacionamento do ator com Maíra Cardi

Zoeira
Sophia é a filha mais velha de Arthur Aguiar
Legenda: Sophia é a filha mais velha de Arthur Aguiar
Foto: Reprodução/X

O ator Arthur Aguiar revelou, neste sábado (9), detalhes sobre a cirurgia pela qual sua filha Sophia, de 6 anos, passou durante a madrugada. O ator explicou que a menina removeu as amígdalas e adenoides e se encontra bem.

A especulação em torno da cirurgia aconteceu após Maíra Cardi, mãe de Sophia, compartilhar nas redes sociais que a filha havia sido internada, sem informar qual seria o procedimento.

“Para quem está perguntando da Sophia, ela está bem, está tudo certo. Ela fez uma operação da amígdala e adenoide. Está ótima. Mais tarde, a gente vai visitar. Ela é tão bonitinha que falou assim para mim: ‘Papai, amanhã você vai lá?’. Eu disse que sim. ‘Leva um presente para mim?’. Perguntei o que ela queria e ela respondeu: ‘Traz o Gabriel’”, contou Arthur, referindo-se ao filho caçula, de um ano e cinco meses, fruto do relacionamento com Jheny Santucci.

Durante o período no hospital, Sophia esteve acompanhada de Maíra e do padrastoThiago Nigro, conhecido como Primo Rico.

Antes de entrar no centro cirúrgico, a menina desenhou e demonstrou tranquilidade. “Foi a coisa mais fofa e emocionante que já vi. Ela entrou sorrindo, muito em paz e feliz. Mamães, orem por ela”, pediu Maíra aos seguidores.

Pós-operatório está sendo doloroso, diz a mãe 

A influenciadora, que está grávida de uma menina, voltou às redes sociais horas depois para contar que a cirurgia foi bem-sucedida, mas que o pós-operatório foi difícil.

“Apesar de ser um procedimento simples, a anestesia geral sempre nos apavora. Ao acordar, ela sentia muita dor, gritava por ajuda, chorava muito e acabou vomitando bastante. Por isso, os médicos optaram por sedá-la para que pudesse descansar e aliviar o sofrimento”, relatou.

Visivelmente emocionada, Maíra disse que o momento a fez refletir sobre a importância da saúde.

“Meu coração de mãe está dilacerado. Assistir minha filha gritar, chorar e me pedir: ‘Mãe, está doendo muito, eu não estou aguentando, faz alguma coisa… eu não consigo respirar’ me fez sentir a impotência de não poder controlar o que mais importa. Apesar de toda a dor, ela está bem. A equipe foi impecável, transmitindo segurança e cuidado desde o início.”

Segundo os pais, Sophia segue em recuperação. 

