Thiago Nigro explica por que se casou com Maíra Cardi em comunhão total de bens

O influenciador digital e empresário Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”, usou as redes sociais nessa quarta-feira (6) para esclarecer o motivo pelo qual escolheu o regime de comunhão total de bens ao se casar com Maíra Cardi. A escolha chama atenção especialmente pelo fato de o empresário ter uma fortuna estimada em R$ 22 milhões, em 2022.

“Não é assim que eu pensava, mas de alguns anos pra cá mudei minha cabeça”, afirmou Thiago. Para ele, o casamento é uma união completa, não apenas emocional, mas também patrimonial. “Acredito que uma família tem que estar alinhada na mesmíssima direção e sem conflito de interesse. O casal não tem que ser parceiro, tem que ser um só, escreveu.

Em vídeo, o empresário reconheceu que sua decisão vai na contramão do que costuma ser adotado por pessoas com alto patrimônio. “Como tem muitos riscos trabalhistas no nosso país, quando você tem algum problema grande, ele geralmente passa para o cônjuge”, explicou.

Mesmo ciente dos riscos, Thiago foi direto: “Eu, Thiago Nigro, casei em comunhão total de bens. Ou seja, tudo o que eu tinha antes é nosso, tudo o que minha esposa tinha antes é nosso". Ele ainda questionou o verdadeiro propósito do casamento: “Quando você se casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem, mas não assina um contrato onde você garante que vai amar outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou é sobre amor de fato?”.

Veja também Zoeira MC Livinho está fora do elenco da Dança dos Famosos 2025 Zoeira Influenciadores Bia Miranda e Buarque são alvos de operação policial no RJ contra Jogo do Tigrinho

Para ele, amor e entrega caminham juntos: “Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso. E não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra".

Casamento

Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união em agosto de 2023, no civil. Em 2024, renovaram os votos com uma nova cerimônia íntima para amigos e familiares em um resort no interior de São Paulo.