Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Thiago Nigro explica por que se casou com Maíra Cardi em comunhão total de bens

O empresário falou abertamente sobre a decisão que vai na contramão da maioria dos milionários

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Thiago Nigro justificou a escolha de casar em regime de comunhão total de bens com Maíra Cardi
Legenda: O casal oficializou a união em dezembro de 2023
Foto: Reprodução/Instagram

O influenciador digital e empresário Thiago Nigro, conhecido como “Primo Rico”, usou as redes sociais nessa quarta-feira (6) para esclarecer o motivo pelo qual escolheu o regime de comunhão total de bens ao se casar com Maíra Cardi. A escolha chama atenção especialmente pelo fato de o empresário ter uma fortuna estimada em R$ 22 milhões, em 2022.

“Não é assim que eu pensava, mas de alguns anos pra cá mudei minha cabeça”, afirmou Thiago. Para ele, o casamento é uma união completa, não apenas emocional, mas também patrimonial. “Acredito que uma família tem que estar alinhada na mesmíssima direção e sem conflito de interesse. O casal não tem que ser parceiro, tem que ser um só, escreveu.

Em vídeo, o empresário reconheceu que sua decisão vai na contramão do que costuma ser adotado por pessoas com alto patrimônio. “Como tem muitos riscos trabalhistas no nosso país, quando você tem algum problema grande, ele geralmente passa para o cônjuge”, explicou.

Mesmo ciente dos riscos, Thiago foi direto: “Eu, Thiago Nigro, casei em comunhão total de bens. Ou seja, tudo o que eu tinha antes é nosso, tudo o que minha esposa tinha antes é nosso". Ele ainda questionou o verdadeiro propósito do casamento: “Quando você se casa, você assina um contrato sobre o que vai acontecer com o dinheiro depois que vocês se separarem, mas não assina um contrato onde você garante que vai amar outra pessoa para sempre. Então, será que o casamento é sobre dinheiro ou é sobre amor de fato?”.

Veja também

teaser image
Zoeira

MC Livinho está fora do elenco da Dança dos Famosos 2025

teaser image
Zoeira

Influenciadores Bia Miranda e Buarque são alvos de operação policial no RJ contra Jogo do Tigrinho

Para ele, amor e entrega caminham juntos: “Pelo que eu acredito, meu corpo é da minha esposa, o dela é meu, tudo é nosso. E não tem como o dinheiro ser diferente de toda essa regra".

Casamento

Thiago Nigro e Maíra Cardi oficializaram a união em agosto de 2023, no civil. Em 2024, renovaram os votos com uma nova cerimônia íntima para amigos e familiares em um resort no interior de São Paulo.

Assuntos Relacionados
Cena de uma mulher em modo de ação na floresta, focada em atirar com arco e flecha, demonstrando força e determinação na natureza.
Zoeira

TV Globo exibe 'Tomb Raider - A Origem' na 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira (7)

A 'Sessão da Tarde' desta quinta-feira, 7/8 traz aventura e catarse para o público de casa

A. Seraphim
Há 1 hora
Neymar e Bruna Biancardi
Zoeira

Bruna Biancardi e Neymar deixam mansão em SP após descobrirem que estavam sendo vigiados

Em maio deste ano, o casal já havia entrando com uma ação judicial contra o proprietário do imóvel

Redação
Há 1 hora
Thiago Nigro justificou a escolha de casar em regime de comunhão total de bens com Maíra Cardi
Zoeira

Thiago Nigro explica por que se casou com Maíra Cardi em comunhão total de bens

O empresário falou abertamente sobre a decisão que vai na contramão da maioria dos milionários

Redação
Há 2 horas
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Samir afirma que não roubou o camafeu, e acaba fugindo.

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Otávio pergunta para Alberto quanto tempo ele ainda tem de vida, e se uma cirurgia retardaria A Viagem.

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Solange confessa a Sardinha que ainda gosta de Afonso.

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Todos se incomodam com a presença de Jaques na mansão.

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta quinta-feira (7)

Joyce olha Caio e vai embora.

A. Seraphim
07 de Agosto de 2025
Bia Miranda e Buarque, alvos de operação, juntos em foto de quando namoravam
Zoeira

Influenciadores Bia Miranda e Buarque são alvos de operação policial no RJ contra Jogo do Tigrinho

Além dos dois, outros influencers como Maumau, Paulina de Ataíde, Paola de Ataíde e Lorrany Rafael também são alvos

Redação
07 de Agosto de 2025
MC Livinho não vai seguir na competição do Domingão com Huck
Zoeira

MC Livinho está fora do elenco da Dança dos Famosos 2025

Luciano Huck irá sobre o assunto no 'Domingão' do dia 10

Redação
07 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (7/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
07 de Agosto de 2025