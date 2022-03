Uso de máscara em ambientes abertos pode deixar de ser obrigatório próxima semana no Ceará

O governador Camilo Santana revelou, nesta quarta-feira (16), que o Ceará pode retirar a obrigatoriedade do uso de máscara de proteção em ambientes abertos, ao ar livre, como praças e parques, na próxima semana. Segundo o gestor, a decisão final será avaliada na próxima reunião do Comitê Estadual de Enfrentamento à Pandemia do Coronavírus, prevista para acontecer nessa sexta-feira (18).

A informação foi anunciada durante um evento do Programa Cuidar Melhor, iniciativa da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa), realizado no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza.

Na semana passada, o político já havia adiantado que a flexibilização do uso do equipamento de proteção deveria ser discutida nesta semana. Na ocasião, ele destacou que evolução dos números da Covid-19 seguiriam sendo avaliados para que a decisão fosse tomada.

Nos bastidores, já se esperava que as discussões em torno da desobrigação da máscara acontecessem. No Brasil, estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Santa Catarina já retiraram a obrigatoriedade da máscara.

O atual decreto de enfrentamento à pandemia, que retirou as restrições de número de pessoas em eventos, segue em vigor até o próximo domingo (20).

