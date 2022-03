Santa Catarina suspende uso obrigatório de máscara em locais fechados

A partir deste sábado (12), Santa Catarina passará a flexibilizar o uso de máscara contra a Covid-19 em ambientes internos. Dessa forma, o item perde a obrigatoriedade no estado. A informação foi confirmada pelo governador Carlos Moisés da Silva, ainda nessa quinta-feira (10).

Desde o dia 24 de novembro do ano passado, o equipamento de proteção já não era mais exigido em espaços abertos. Até então, a dispensa não valia apenas para locais fechados e com impossibilidade distanciamento social.

"Está chegando o grande dia de nós transformarmos as normas e obrigações em recomendações, incluindo o uso de máscara que não será mais obrigatório", afirmou o gestor.

Antes mesmo do decreto estadual, municípios catarinenses, como Balneário Camboriú, no Litoral Norte, Chapecó e Xaxim, no Oeste, e Brusque e Rio do Sul, no Vale do Itajaí, já tinham dispensado o uso obrigatório de máscara.

Críticas a medida

No entanto, a decisão recente foi criticada por um professor do Núcleo de Estudos de Economia Catarinense (Necat), da UFSC. Conforme o G1, Lauro Mattei lembrou da nova variante "deltacron" que está circulando na Europa, além da cobertura vacinal no estado.

"É alarmante o número de pessoas acima de 50 anos que deixaram de tomar a dose de reforço e, por outro, a vacinação das crianças continua num ritmo extremamente lento", escreveu.