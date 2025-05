Três espetáculos imperdíveis para curtir com crianças e adolescentes no fim de semana em Fortaleza

Que tal levar a família para conhecer espetáculos capazes de unir arte, cultura e boas reflexões? É o que Fortaleza oferece neste sábado (31). Projetos teatrais com variados apelos convidam o público para mais perto em diferentes espaços da cidade. O resultado pode ser divertido e enriquecedor.

Comecemos pelo Cineteatro São Luiz. É onde acontece a apresentação de “O Quintal Encantado”, espetáculo que marca os 40 anos da Cia Prisma de Artes. Construída de forma independente e com recursos próprios, a montagem reflete sobre bullying infantil a partir de ambientação no cotidiano escolar e o desafio de lidar com as diferenças.

A peça conta a história de Catarina. A menina adora ler, escrever e conversar com os bichinhos do quintal da vovó Catarineta. Por ser considerada “diferente”, ela é alvo de zombarias e exclusão, algo explorado por meio de linguagem lúdica, músicas originais e muitas brincadeiras. Embora mais direcionado ao público infantil, todas as idades refletem sobre a importância da empatia e do respeito à diversidade.

Veja também Verso Cine Trash: com sessões gratuitas, cineclube de Fortaleza exibe filmes que vão do terror à comédia Verso De Luar do Sertão a canções atuais, show com repertório dedicado à lua ocupa o Cineteatro São Luiz

A direção é de Herê Aquino e o texto é assinado pelo dramaturgo Júlio Maciel, inspirado em relatos reais de professores e famílias com as quais o grupo teve contato. O objetivo, claro, é oferecer um trabalho artístico, sensível, que emocione e transforme.

Mesmo sem contar com patrocínio, a companhia pretende inscrever o espetáculo em editais públicos a fim de levá-lo a escolas e comunidades nos próximos dois anos.

Teatro e videogame

Do contexto escolar para a magia do videogame. “Saori e Anahí” é a peça em cartaz no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (CCBNB) também neste sábado (31), às 15h. Na trama, as protagonistas enfrentam o desafio de completar uma missão secreta no mundo Quebra-cabeça. Entre partidas e recreios, elas se deparam com um novo oponente.

Será que conseguirão completar essa misteriosa jornada? A dúvida conduz o enredo do espetáculo de dança infanto-juvenil protagonizado pelos artistas Maria Epinefrina e Well Fonseca, apresentado de forma gratuita.

Legenda: Cena do espetáculo "Saori e Anahí", com os atores Maria Epinefrina e Well Fonseca em cena Foto: Darlene Andrade

Grandes nomes integram a peça. Além do elenco já citado, o trabalho conta com trilha sonora original de Fernando Catatau, dramaturgia de Clarice Lima, figurino de Themis Memória e Amorfas e iluminação de Glória Mendes.

O foco é mergulhar na travessia de dois personagens distintos em busca de completar uma só missão. A partir de várias diferenças, eles aprenderão a lidar juntos com as fases e desafios numa aventura cheia de jogos, imaginação, dança, cor e uma espécie de lego gigante.

Conhecer grandes artistas

Por fim, o Grupo Mirante de Teatro ocupa o Espaço Cultural Unifor com “A Visagem de Lino”, às 16h deste sábado (31). O espetáculo integra o projeto Arte ConVida – continuidade da iniciativa desenvolvida em 2024 que encantou crianças e jovens e adultos – formado por esquetes (peças curtas) teatrais.

Legenda: Espetáculo “A Visagem de Lino”, do Grupo Mirante de Teatro Unifor Foto: Ares Soares

Com apresentações semanais e todas ligadas direta ou indiretamente à Exposição Armorial 50, a ação tem atraído interesse por desenvolver uma visão teatral de obras ou pensamentos expostos no Espaço Cultural Unifor, com muita informação, curiosidade e uma pitada de fantasia e encantamento. “A Visagem de Lino” segue por esse percurso.

Em resumo: trata-se de uma junção poderosa de Artes Visuais e Artes Cênicas como forma de promover o conhecimento e o interesse do público infantil e juvenil para as artes em museus, galerias e espaços culturais.

Serviço

Espetáculos teatrais em diferentes espaços de Fortaleza

“O Quintal Encantado”, da Cia Prisma das Artes. Neste sábado, dia 31, às 17h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro). Entrada gratuita (sujeita à lotação da casa). Mais informações pelas redes sociais do grupo

“Saori e Anahí”, com Maria Epinefrina e Well Fonseca. Neste sábado, dia 31, às 15h, no Centro Cultural Banco do Nordeste Fortaleza (Rua Conde D´Eu, 560, Centro). Entrada gratuita (sujeita à lotação da casa)

“A Visagem de Lino”, do Grupo Mirante de Teatro Unifor. Neste sábado, dia 31, às 16h, no Espaço Cultural Unifor (Av. Washington Soares, 1321, Edson Queiroz. Gratuito. Mais informações pelas redes sociais do grupo