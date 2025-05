De Luar do Sertão a canções atuais, show com repertório dedicado à lua ocupa o Cineteatro São Luiz

Com quantas músicas é possível falar da lua? A depender do show “Canto da Apá no Brilho da Lua Cheia”, muitas. A apresentação acontece neste domingo (1º) no Cineteatro São Luiz, iniciando o mês de junho com beleza e magia. Músicos cearenses farão um verdadeiro desfile pelo cancioneiro nacional para homenagear o fascínio lunar.

No total, 33 coralistas e 12 solistas darão conta de traduzir esse encanto. Eles estarão acompanhados pelos instrumentistas Eduardo Holanda (violão) e Hoto Júnior (percussão), e interpretarão canções que vão do clássico “Luar do Sertão” a composições autorais, a exemplo de “Dia de Lua”, de Aparecida Silvino.

À frente do Canto da Apá – um dos mais importantes centros culturais e estúdios vocais de Fortaleza, fundado em 2016 – Aparecida explica que o espetáculo nasceu quando ela lembrou da lua, dos mistérios e segredos que fazem parte dela.

“Começamos a pesquisar o repertório e dividimos o que seria cantando nas vozes do coral, e o que seria mágico na voz dos solistas. No início e no fim, juntamos solistas e coral. Marcos Sampaio divide a direção do show comigo, Jones Cabó faz a direção de palco, Felipe Costa e Teatralizando dividem a cenografia. Sim, temos a lua em diversas fases no nosso palco”, diz.

Segundo ela, na cantoria, esses diferentes instantes da lua intercalam fases também humanas, com equilíbrio e foco na beleza. “A história está sendo cantada por meio de solistas que estão comigo há três meses. Uma, a Cristina Façanha, está comigo desde o início de tudo, há nove anos. Garanto que a viagem que proporcionaremos ‘se garante’”.

Paixão pela lua

Questionada sobre o porquê de eleger a lua como protagonista do espetáculo, Apá deixa claro: é apaixonada pelo nosso satélite natural, por todas as histórias do folclore brasileiro e universal que tratam da atração e do mistério dele.

“Amo saber que nossa vida feminina é regida pelo magnetismo lunar. Poderíamos passar cinco horas cantando e contando essas belezas lunares. Descobri no processo do espetáculo que existe muito mais gente apaixonada pela Lua. Sinto que a plateia também se apaixonará”.

O Canto da Apá forma cantores com identidade própria, valorizando expressividade, harmonia e beleza das vozes. O grupo tem repertório com temas sobre amor, aconchego, saudade e regionalidade nordestina, a partir de canções de artistas como Wilson Simonal, Dominguinhos e composições de Aparecida Silvino.

Os arranjos são criados por Davi Silvino, Aparecida e outros colaboradores. O espaço funciona de segunda a sexta, das 9h às 21h, oferecendo aulas individuais e em grupo, com foco também em gerenciamento de carreira artística.

Serviço

Show “Canto da Apá no Brilho da Lua Cheia”

Neste domingo (1º), às 18h, no Cineteatro São Luiz (Rua Major Facundo, 500, Centro. Ingressos pelo Sympla neste link. Ingressos: R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia/idoso). Mais informações por meio das redes sociais de Aparecida Silvino