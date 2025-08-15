Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

TV Globo exibe Velocidade Máxima na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15) traz um filme de ação eletrizante

Escrito por
A. Seraphim producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 13:56)
Zoeira
Cenas do filme Velocidade Máxima, que será exibido na Sessão da Tarde
Legenda: O longa, que reúne os atores Sandra Bullock e Keanu Reeves, virou um dos clássicos ação
Foto: divulgação

Nesta sexta-feira (15), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Velocidade Máxima, uma das superproduções com os astros Sandra Bullock e Keanu Reeves no evento.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Velocidade Máxima que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Howard Payne é um psicopata que está ameaçando Los Angeles com explosivos. Jack Traven é o agente que está perto de capturá-lo. Payne instala bombas em um ônibus e Jack precisa evacuar os passageiros sem reduzir a velocidade do veículo para menos de 80 quilômetros por hora. Para complicar, a motorista, Annie, nunca dirigiu um ônibus antes.

Veja também

teaser image
Zoeira

Thunderbolts* ganha data de estreia no streaming; saiba data e onde assistir

teaser image
Zoeira

Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

Conheça o elenco principal de Velocidade Máxima

A trama de Velocidade Máxima ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

  • Elenco: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Velocidade Máxima que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

  • O filme venceu a categoria do Oscar de melhor som e efeitos sonoros;
  • 12 ônibus diferentes foram utilizados durante as filmagens da obra cinematográfica;
  • Os atores Halle Berry e Stephen Baldwin recusaram papéis no longa;
  • Sandra Bullock tirou carteira para dirigir o ônibus, mas acabou não conseguindo.

Assista ao trailer de Velocidade Máxima

Assista ao trailer de Velocidade Máxima e veja as principais cenas do filme antes de assistir:

Assuntos Relacionados
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15), durante participação em Podcast
Zoeira

Hytalo Santos é preso: veja imagens da casa onde influenciador foi detido

Residência em que ele e o marido foram capturados fica em Carapicuíba, região metropolitana de São Paulo

Redação
Há 26 minutos
Cenas do filme Velocidade Máxima, que será exibido na Sessão da Tarde
Zoeira

TV Globo exibe Velocidade Máxima na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15)

A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15) traz um filme de ação eletrizante

A. Seraphim
Há 1 hora
Foto de Hytalo Santos, preso nesta sexta-feira (15)
Zoeira

Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

Influencer e seu marido foram alvo de apreensão pelo Deic da Polícia Civil de São Paulo, nesta sexta-feira (15)

Redação
15 de Agosto de 2025
O influenciador afirmou que pessoas sem noção o xingaram e hostilizaram
Zoeira

Lucas Guedez é hostilizado ao ser confundido com Hytalo Santos em aeroporto

O influenciador afirmou que é confundido com Hytalo há um bom tempo

Redação
15 de Agosto de 2025
Êta Mundo Melhor
Zoeira

Que horas começa 'Êta Mundo Melhor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Cunegundes implora para Quinzinho reconsiderar, mas ele deixa o sítio.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
A Viagem
Zoeira

Que horas começa 'A Viagem'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Téo expulsa Lisa da casa de Josefa, que fica atônita com a atitude do filho.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Vale Tudo
Zoeira

Que horas começa 'Vale Tudo'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Renato questiona Solange sobre a paternidade de seu bebê.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
Dona de Mim é a nova novela das sete da TV Globo
Zoeira

Que horas começa 'Dona de Mim'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Ricardo chantageia Jaques.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
História de Amor
Zoeira

Que horas começa 'História de Amor'? Veja o resumo da novela desta sexta-feira (15)

Sheila entra no consultório de Daniel e começa a vasculhar seu fichário.

A. Seraphim
15 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (15/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
15 de Agosto de 2025