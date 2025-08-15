TV Globo exibe Velocidade Máxima na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15)
A 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15) traz um filme de ação eletrizante
Nesta sexta-feira (15), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Velocidade Máxima, uma das superproduções com os astros Sandra Bullock e Keanu Reeves no evento.
A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.
Saiba qual é o resumo de Velocidade Máxima que vai passar na Sessão da Tarde
Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:
Howard Payne é um psicopata que está ameaçando Los Angeles com explosivos. Jack Traven é o agente que está perto de capturá-lo. Payne instala bombas em um ônibus e Jack precisa evacuar os passageiros sem reduzir a velocidade do veículo para menos de 80 quilômetros por hora. Para complicar, a motorista, Annie, nunca dirigiu um ônibus antes.
Conheça o elenco principal de Velocidade Máxima
A trama de Velocidade Máxima ganha vida através de um elenco que entrega atuação. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:
- Elenco: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels
Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje
Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Velocidade Máxima que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!
- O filme venceu a categoria do Oscar de melhor som e efeitos sonoros;
- 12 ônibus diferentes foram utilizados durante as filmagens da obra cinematográfica;
- Os atores Halle Berry e Stephen Baldwin recusaram papéis no longa;
- Sandra Bullock tirou carteira para dirigir o ônibus, mas acabou não conseguindo.
Assista ao trailer de Velocidade Máxima
Assista ao trailer de Velocidade Máxima e veja as principais cenas do filme antes de assistir: