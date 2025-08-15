TV Globo exibe Velocidade Máxima na 'Sessão da Tarde' desta sexta-feira (15)

Nesta sexta-feira (15), a TV Globo exibe na Sessão da Tarde o filme Velocidade Máxima, uma das superproduções com os astros Sandra Bullock e Keanu Reeves no evento.

A sessão vai ao ar logo após História de Amor - Edição Especial que começa às 14:45, garantindo entretenimento de qualidade para quem quer aproveitar bem a tarde.

Saiba qual é o resumo de Velocidade Máxima que vai passar na Sessão da Tarde

Confira um resumo rápido e completo do que vai passar hoje na Sessão da Tarde:

Howard Payne é um psicopata que está ameaçando Los Angeles com explosivos. Jack Traven é o agente que está perto de capturá-lo. Payne instala bombas em um ônibus e Jack precisa evacuar os passageiros sem reduzir a velocidade do veículo para menos de 80 quilômetros por hora. Para complicar, a motorista, Annie, nunca dirigiu um ônibus antes.

Veja também Zoeira Thunderbolts* ganha data de estreia no streaming; saiba data e onde assistir Zoeira Celebridades comemoram prisão de Hytalo Santos por suspeita de exploração e exposição de menores

Conheça o elenco principal de Velocidade Máxima

A trama de Velocidade Máxima ganha vida através de um elenco que entrega atuação e [inserir características positivas do elenco]. Veja os principais atores dessa Sessão da Tarde:

Elenco: Keanu Reeves, Dennis Hopper, Sandra Bullock, Joe Morton, Jeff Daniels

Veja curiosidades sobre o filme da Sessão da Tarde de hoje

Prepara-se para descobrir algumas curiosidades de Velocidade Máxima que talvez você não sabia. Reunimos informações que vão tornar sua sessão ainda mais divertida. Confira abaixo!

O filme venceu a categoria do Oscar de melhor som e efeitos sonoros;

12 ônibus diferentes foram utilizados durante as filmagens da obra cinematográfica;

Os atores Halle Berry e Stephen Baldwin recusaram papéis no longa;

Sandra Bullock tirou carteira para dirigir o ônibus, mas acabou não conseguindo.

Assista ao trailer de Velocidade Máxima

Assista ao trailer de Velocidade Máxima e veja as principais cenas do filme antes de assistir: