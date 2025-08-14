Thunderbolts* ganha data de estreia no streaming; saiba data e onde assistir
Longa da Marvel Studios é o mais recente a chegar na Disney Plus
A Disney Plus anunciou, nesta quinta-feira (14), que o longa “Thunderbolts*” (Os Novos Vingadores), nova produção do Marvel Studios, chega à plataforma de streaming no dia 27 de agosto. Esta é a mais recente produção da Marvel Studios a ser adicionada ao catálogo este ano depois de “Capitão América - Admirável Mundo Novo”, lançado no começo do ano.
Com direção de Jake Schreier, longa é estrelado por Florence Pugh, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Hannah John-Kamen e David Harbour. O filmel é baseado na série de quadrinhos de mesmo nome, e aborda a história de um grupo de supervilões e anti-heróis que entram em missões para o governo. O roteiro foi feito por Eric Pearson.
O filme conta com duas cenas pós-créditos e abre caminho para "Quarteto Fantástico - Primeiros Passos", que está em cartaz nos cinemas.
