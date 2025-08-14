Academia Brasileira de Cinema divulga filmes que podem concorrer ao Oscar 2026; veja lista
16 produções concorrem à vaga de representante do Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional
A Academia Brasileira de Cinema anunciou, nesta quinta-feira (14), os 16 filmes que podem representar o Brasil no Oscar 2026. Segundo a Academia, seis títulos serão selecionados para compor a pré-lista, que será divulgada no dia 8 de setembro.
Em seguida, no dia 15 de setembro, ocorrerá a reunião que definirá o longa escolhido para representar o país na categoria de Melhor Filme Internacional, prêmio vencido neste ano pelo brasileiro “Ainda Estou Aqui”.
A disputa promete ser acirrada, já que a lista reúne desde produções intimistas e autorais até grandes documentários e dramas históricos. A escolha final poderá abrir caminho para mais um destaque do cinema nacional na maior premiação cinematográfica do mundo.
A lista é composta por obras de diferentes gêneros e estilos. Veja lista:
- “A Melhor Mãe do Mundo”;
- “A Praia do Fim do Mundo”;
- “Baby”;
- “Homem com H”;
- “Kasa Branca”;
- “Malu”;
- “Manas”;
- “Milton Bituca Nascimento”;
- “O Agente Secreto”;
- “O Filho de Mil Homens”;
- “O Último Azul”;
- “Oeste Outra Vez”;
- “Os Enforcados”;
- “Retrato de um Certo Oriente”;
- “Um Lobo Entre os Cisnes”
- “Vitória”.