Thamires Hach publica vídeo para anunciar fim do casamento com Calil, ex-presidente da Viradouro; veja

Nesta segunda-feira (10), a influenciadora Thamires Hauch anunciou publicamente o fim do relacionamento com Marcelinho Calil, ex-presidente da Viradouro e atual diretor-executivo da escola de samba. Em vídeos publicados nos stories do Instagram, ela ficou emocionada ao falar sobre o rompimento e não entrou em detalhes. Eles oficializaram a união em 2022 e têm um filho, Matteo, de 9 meses.

"Nunca é um bom dia para falar de dor. Eu me programei, de toda forma, para que isso fosse ser dito hoje. Primeiro porque quero virar essa página na minha vida. De certa forma, a quantidade de pergunta... eu entendo vocês, mas é ruim para mim. Então eu prefiro já esclarecer (o assunto), até por toda transparência que eu sempre tive aqui, como profissional e como pessoa", iniciou.

Em um dos vídeos, Thamires afirmou que o fim do relacionamento é recente e que não quer mais falar sobre o assunto. Por isso, pediu para que os seguidores não levem mais o tema até ela. "Eu não quero mais saber de nada, só quero seguir a minha vida. Eu quero entrar nessa minha nova era, que vai ser reescrita com muita felicidade, com muita firmeza e com muito aprendizado", disse.

A comunicadora também comentou que viu publicações em redes sociais com especulações sobre a relação dela com o ex-marido e ficou "apavorada" com a situação. "Eu estava vendo a minha vida virar um palco, logo eu que sempre fui muito reservada com a minha vida pessoal. (...) Mas eu estava casada, eu ainda estava casada. Então, eu não escondi nada, ainda que fosse meu direito", afirmou.

Ex-musa fitness, Thamires Hauch tem 1,6 milhões de seguidores no Instagram. Ela ficou conhecida por publicar conselhos de encorajamento feminino nas redes sociais. Ela escreveu livros e compartilha vídeos sobre relacionamentos.