Maísa posa de biquíni e andando de quadriciclo em praia do Ceará

A atriz Maísa passou o fim de semana em solo cearense para participar do casamento de Luma César, filho do apresentador do SBT César Filho, e o empresário inglês Ed Beccle, que aconteceu sábado (8), em um hotel de luxo no município de São Gonçalo do Amarante.

No domingo (9), a artista publicou no X, antigo Twitter, uma foto andando de quadriciclo de biquíni. "Iriam na garupa da prima? Eu juro que não capotei", escreveu ela.

Nos comentários, os seguidores de Maísa entraram na brincadeira: “Olá, prima, do chão a gente não passa, né?”, escreveu uma pessoa. “Prima, eu gosto com emoção! Pode acelerar”, disse outra.

No Instagram, Maísa publicou imagens dos looks escolhidos para as diferentes celebrações do casamento, e foi muito elogiada por sua beleza. “Amiga, que linda você tá”, postou uma pessoa. “Tão linda”, publicou a influenciadora digital Lívia Nunes