Scout Willis compartilha fotos íntimas de verão com Bruce Willis e família

Registros mostram o ator ao lado de filhas

Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:34)
Zoeira
Legenda: Bruce Willis apareceu em foto ao lado de duas filhas
Foto: Reprodução/Instagram

Scout Willis, uma das filhas de Bruce Willis com Demi Moore, dividiu com os seguidores momentos especiais de seu verão em família. Em uma galeria publicada nas redes sociais, a jovem aparece ao lado do pai e da irmã, Tallulah Willis, em registros que chamaram atenção pelo clima de proximidade e afeto.

As fotos também incluem cliques de Demi Moore, reforçando a boa relação da atriz com o ex-marido e a harmonia entre todos os filhos do astro. Além de Rumer, Tallulah e Scout, Bruce é pai de Mabel, de 13 anos, e Evelyn, de 11, frutos do casamento com a modelo Emma Heming Willis, com quem vive desde 2009.

A repercussão nas redes foi grande, principalmente porque as imagens mostram Bruce Willis em um momento de tranquilidade, longe da exposição pública. O ator anunciou sua aposentadoria em 2022, após ser diagnosticado com afasia, condição que afeta a comunicação. No ano seguinte, a família revelou que o quadro havia evoluído para demência frontotemporal, uma doença neurodegenerativa que compromete funções cognitivas e de linguagem.

Saúde

Em entrevista recente à ABC News, Emma Heming, esposa de Bruce, descreveu como o ator vem enfrentando essa fase delicada. “Ele segue se movendo. Bruce está com uma saúde ótima no geral. É só o cérebro dele que está falhando, e a linguagem está indo embora”, afirmou.

