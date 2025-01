Bruce Willis aparece em vídeo agradecendo bombeiros em Los Angeles

Emma Hemming Willis, esposa do ator Bruce Willis, publicou nas redes sociais um raro registro do artista, agradecendo os bombeiros que estão combatendo os incêndios que estão acontecendo na Califórnia, nos Estados Unidos.

“Bruce nunca perdeu a oportunidade de demonstrar gratidão com um aperto de mão e um 'obrigado pelo seu serviço'. Ontem não foi diferente”, escreveu ela na legenda do vídeo, publicado no Instagram. Nos comentários, fãs do artista celebraram a oportunidade de ver o ídolo.

Bruce Willis está afastado do trabalho como ator desde que recebeu o diagnóstico de demência frontotemporal. A doença afeta os lobos frontal e temporal do cérebro, causando alterações de comportamento e pensamento. Emma, as filhas do artista e a atriz Demi Moore, ex-esposa do ator, costumam publicar registros de Bruce para atualizar as pessoas.

Em Los Angeles, os incêndios florestais tem causado um rastro de destruição, e muitas pessoas estão perdendo totalmente ou parte de suas casas, inclusive famosos como Paris Hilton, Mandy Moore, Adam Brody e Milo Ventimiglia.