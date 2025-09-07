A cantora Roberta Miranda criticou Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, morta em 2021 num acidente aéreo, ao falar sobre a relação com a sertaneja, durante o programa Sem Censura, da TV Brasil.

Na atração, a artista relembrou seu encontro com Marília Mendonça e recordou todo carinho e respeito que a artista tinha por ela. "Eu já estava me relacionando com ela (...) quando nos encontramos no palco, parecia que ela era minha filha, a minha semente, o meu legado", afirmou.

Veja também Zoeira Em participação no Lady Night, Bruna Marquezine admite que já ficou com mulheres Zoeira Modelo brasileiro Yago Luiz, encontrado morto na Grécia, será velado em SP neste domingo (7)

'Dona Ruth só pensa em dinheiro', disse Roberta

Mas ela contou que algumas situações fizeram com que se chateasse com a mãe da cantora. "Fiquei bastante chateada com a dona Ruth. Mandei flores para ela, ela não quis receber e as flores ficaram murchando na floricultura", relatou a convidada.

Roberta ainda afirmou que, por causa de Ruth, negou um convite para participar da cinebiografia de Marília. "Eu falei 'não vou'. Sabe por quê? Porque esse povo só pensa em dinheiro. A dona Ruth só pensa em dinheiro, e eu não quero participar desse momento", falou.

Mãe de Marília Mendonça negou participação da cantora em filme

Ao que publicou o Uol, Ruth rebateu as falas da compositora de "Majestade O Sabiá" por meio de comentários em uma publicação no Instagram. "Ela não recusou nada, nem foi chamada. Agora todo dia quer aparecer falando meu nome. Vou pedir para meu advogado te parar", escreveu.

Na participação que fez no programa comandado por Cissa Guimarães, Roberta Miranda também alegou que a mãe de Marília não a convidou para outras homenagens à cantora.

"Todo mundo sabe que eu amo Marília Mendonça, todo mundo sabe o quanto eu a respeito, mas quando foi para eu participar da homenagem da Marília, ela [dona Ruth] não me colocou", iniciou.



"Ela me ignorou quando eu mandei as flores. Olha o que ela fez com a vida, em relação ao entorno dela. Não vou, porque ela só pensa em dinheiro, ela não precisa de mim", discorreu em seguida.