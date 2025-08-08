Após revelar romance com mecânico, Roberta Miranda responde dúvidas sobre sua sexualidade: 'sou bi'

A cantora Roberta Miranda, de 68 anos, surpreendeu o público ao revelar que está vivendo um romance com Daniel Torres, de 24 anos, segurança e mecânico natural de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco. O casal se conheceu durante um show em São Caetano, em dezembro do ano passado, e desde então mantém um relacionamento discreto, que a artista define como “moderno”.

A revelação veio após fotos e vídeos do casal trocando beijos no palco circularem nas redes sociais. Em uma dessas ocasiões, Roberta chegou a pedir Daniel em casamento diante da plateia. A repercussão foi imediata e, com ela, vieram também questionamentos sobre a orientação sexual da cantora.

“Ué, mas Roberta não é lésbica?”, escreveu uma seguidora. A resposta da artista foi direta: “Não. Sou bi (sexual)”. Em outra publicação, ela não poupou elogios ao namorado: “Gato, extremamente humilde e educado. Já ficamos em Fortaleza e Caruaru”.

Repercussão

Daniel também decidiu se pronunciar após a repercussão do relacionamento. Em um vídeo divulgado em suas redes, o jovem confirmou o namoro com Roberta Miranda e rebateu comentários maldosos. “Ando de van, de moto, de ônibus como qualquer pessoa. Não é porque estou com uma pessoa famosa que vou deixar de ser humilde. Tenho minha vida, meu trabalho de mecânico e na escola. As pessoas acham que a gente tem que usufruir dos bens do outro. Não. Essa não é a minha vida”, declarou.

Apesar da visibilidade, Roberta mantém firme sua postura de não abrir demais a vida pessoal. “Sigo discreta. O Daniel e eu ainda estamos conversando e nos entendendo. Por enquanto é um lance”, afirmou.

Diante dos comentários invasivos, a artista também usou as redes sociais para mandar um recado: “Amo meus fãs, só que alguns estão querendo se meter na minha vida. Desculpe, não admito. Devo amor, carinho e respeito, só que com quem eu escolho e durmo, é problema meu".