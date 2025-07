Rachel Sheherazade retorna à Record para apresentar novo programa na emissora

Rachel Sheherazade voltou à Record seis meses após ter sido demitida pela falta de projetos na emissora. O anúncio, feito nesta segunda-feira (7), confirma a jornalista à frente da série "Acumuladores”, em substituição de Mariana Godoy, que assumiu o Jornal da Record.

“Muito feliz com esse novo projeto junto à Record”, escreveu a apresentadora no Instagram anunciando a novidade, cuja nova temporada da série está prevista para estrear no próximo dia 17 de julho, com exibição sempre às quintas-feiras às 23h.

Na produção são mostradas histórias reais de acumuladores compulsivos, que é um distúrbio onde pessoas que acumulam diferentes tipos de objetos e têm dificuldade em descartá-los.

Com passagem marcante e polêmica durante a “A Fazenda 15”, onde foi expulsa do reality após uma agressão a Jenny Miranda, Sheherazade também esteve à frente do reality A Grande Conquista 2 e do programa Domingo Record.

Anteriormente, Rachel fez carreira no jornalismo, apresentando o telejornal SBT Brasil, além de ter sido comentarista na rádio Jovem Pan.

Veja o anúncio de Rachel Sheherazade