Expulsa, Rachel Sheherazade avalia agressão contra Jenny Miranda: 'ela me fez muito mal'

Após ser expulsa de A Fazenda, Rachel Sheherazade participou nesta sexta-feira (20) da live do R7. Em entrevista com o apresentador Lucas Selfie, a jornalista reitera que não achou justo como foi realizada a divisão de tarefas entre os peões feita pela influenciadora e fazendeira Jenny Miranda.

"Achei que ela estava querendo me punir e me rebelei contra a tirania dela. Ela me fez muito mal, acabou com meu sonho, com o sonho dos meus filhos. Perdoo o que ela fez. Mas não esqueço", disparou.

Sheherazade disse ainda que não se arrepende da sua postura nas discussões. "Não me arrependo [de ter recusado a fazer a função ordenada pela fazendeira Jenny]! Não podia baixar a cabeça para a tirania da Jenny, os animais não merecem e ela não podia usar os animais como uma manipulação de poder", afirmou Rachel.

Com mais de 3,8 milhões de seguidores no Instagram, Sheherazade conta ainda que ficou surpresa com a repercussão. "O público gostou de mim...Eu queria jogar um jogo justo, leal, em que o vencedor ostentasse valores dignos para a sociedade brasileira, e não o espetáculo pelo espetáculo, a agressão. Queria que essa edição de A Fazenda escolhesse esse grande herói", relatou.

Veja também

Além do desafio, os objetivos da jornalista com a participação no programa era a conquista da casa própria e estar em contato com o público novamente.

Expulsão de Rachel Sheherazade

Após o anúncio de expulsão de Rachel Sheherazade, o reality show "A Fazenda" exibiu, na noite desta quinta-feira (19), o vídeo que ocasionou a desclassificação da jornalista.

Na gravação, Rachel e Jenny discutem sobre as tarefas dadas pela fazendeira. Jenny se aproxima da jornalista e começa a gritar. Rachel coloca a mão no rosto de Jenny para tentar afastá-la. A ação foi considerada uma agressão pela direção do programa, sendo assim a peoa foi expulsa.

Após o conflito, a jornalista foi chamada pela produção e não retornou para a sede. Em seguida, o programa comunicou a expulsão de Rachel: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Jenny, a fazendeira da semana, delegou que Rachel fizesse o trato das ovelhas, mas a jornalista se recusou, alegando que já havia feito na outra semana. A recusa gerou uma punição de 48h sem gás, e o clima esquentou.

Rachel chegou a dizer aos colegas que em certo momento precisou colocar a mão na cara de Jenny para impedir que ela avançasse contra ela. Jenny por sua vez, acusa a adversária de agressão.