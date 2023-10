Vídeo mostra agressão de Raquel Scherazade que resultou em sua expulsão em A Fazenda; veja

Após o anúncio de expulsão de Rachel Sheherazade, o reality show "A Fazenda" exibiu na noite desta quinta-feira (19) o vídeo que ocasionou a desclassificação da jornalista.

Na gravação, Rachel e Jenny discutem sobre as tarefas dadas pela fazendeira. Jenny se aproxima da jornalista e começa a gritar. Rachel coloca a mão no rosto da fazendeira para tentar afastá-la. A ação foi considerada uma agressão pela direção do programa, sendo assim a peoa foi expulsa.

Após o conflito, a jornalista foi chamada pela produção e não retornou para a sede. Em seguida, o programa comunicou a expulsão de Rachel: "São proibidas atitudes que podem colocar em risco a integridade física de outros, sejam eles do elenco ou da produção do programa. Por conta de uma atitude tomada contra a Fazendeira Jenny, a participante Rachel está fora do jogo. A cena que levou a Direção do Programa a tomar essa decisão será mostrada para o público no programa de hoje".

Rachel Sheherazade se pronuncia

Enquanto o programa estava sendo exibido na noite de quinta, Rachel publicou um vídeo no seu perfil do Instagram e agradeceu aos fãs pelo apoio. "Estou em paz, estou bem. Dentro em breve, eu voltarei a falar com vocês sobre as razões pelas quais eu deixei o programa. Por razões contratuais eu ainda não posso falar", afirmou.

Entenda o conflito

Jenny, a fazendeira da semana, designou a tarefa de cuidar das ovelhas para Rachel. A jornalista se recusou a fazer, afirmando que estava machucada e não conseguiria dar conta da responsabilidade. Como a tarefa não foi realizada, a produção deu uma punição de 48h sem gás para todos os peões. O castigo resultou na discussão acalorada entre Jenny e Rachel.