Luciana Gimenez mostra imagens raras de Mick Jagger em aniversário do filho Lucas

Luciana Gimenez celebrou o aniversário de 26 anos do filho, Lucas Jagger, com uma homenagem para lá de especial, nesse domingo (18). A apresentadora usou as redes sociais para compartilhar um vídeo, composto por uma série de imagens raras onde o pai de Lucas, o vocalista dos The Rolling Stones Mick Jagger, aparece cantando “parabéns para você” (em inglês) com ela.

“Meu filho, meu amor, meu Lucas Jagger. Hoje é seu aniversário! Vinte e seis anos se passaram desde o dia mais feliz da minha vida — o dia em que você nasceu e transformou tudo ao meu redor”, escreveu Gimenez na legenda da publicação.

Maior projeto de vida

A ex-modelo disse que ser mãe do jovem é seu maior projeto de vida. “Você é um homem incrível: inteligente, gentil, educado, cheio de luz e caráter. Quem te conhece, te ama. E isso não é por acaso — é porque você entrega sempre o melhor de você ao mundo. Obrigada, meu filho, por me dar o privilégio de ser sua mãe. Obrigada por existir. Obrigada por ser você”, homenageou.

Nas imagens que Luciana escolheu mostrar aos 3,5 milhões de seguidores, é possível ver vários momentos de Lucas, desde pequeno, até a fase da adolescência. E o pai aparece em alguns cliques fofos ao lado do filho.

Veja também Verso ‘O Agente Secreto’, de Kleber Mendonça Filho, estreia em Cannes com frevo no tapete vermelho; veja Zoeira Virgínia viraliza ao cantar música sobre ‘tigrinho’ dias após depor na CPI das Bets É Hit Marrone relembra queda de palco durante show: 'Apaguei por um minuto'

Luciana Gimenez e Mick Jagger se conheceram em 1998, enquanto o músico ainda era casado com Jerry Hall, com quem tem quatro filhos. Os dois viveram um romance extraconjugal polêmico por quase um ano, até que ela descobriu a gravidez, e o casamento de Jagger acabou.

Luciana teve uma gestação conturbada por causa do assédio da imprensa na época. Ela já contou que foi expulsa do apartamento onde vivia em Londres, pela quantidade de paparazzi na frente do prédio.

“Eu passei nove meses chorando, eu só chorava. A gravidez inteira, eu só chorei, fui muito perseguida. Era chamada de vagabunda, interesseira. Foi uma gravidez extremamente psicologicamente agressiva. Foi muito louco”, relembrou Luciana em entrevista no ano passado.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.