Marrone relembra queda de palco durante show: 'Apaguei por um minuto'

Marrone, da dupla com Bruno, falou pela primeira vez desde que caiu de uma altura de aproximadamente três metros durante um show em Goiânia. Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, neste domingo (18), o sertanejo revelou que espera voltar aos palcos já na próxima semana.

Sobre o acidente, ele explicou: "Foi tudo muito rápido. Acho que pisei em falso e caí reto. Apaguei por mais ou menos um minuto". Já era fim da apresentação, e Marrone se aproximou da plateia para distribuir rosas.

O artista levou 15 pontos na testa, trincou cinco costelas e machucou a mão. Após a queda, ele desmaiou e precisou ser levado ao hospital.

Dentre as 7 mil pessoas que estavam no local do show, estava o médico Ismar Júnior. Foi ele quem prestou os primeiros socorros, encontrando Marrone consciente, embora desorientado, com sangramento evidente e possível fratura na mão.

'Um pouco distraído'

Para Bruno, uma luz do palco pode ter atrapalhado o parceiro. Marrone passou por uma cirurgia de glaucoma, doença que o fez perder parte da visão periférica, no ano passado.

Mas, para Marrone, tudo não passou de distração. “Nossa equipe é muito profissional. Eles sempre passam essa fita, o lugar que a gente pode ir, o lugar que a gente não pode ir. Acho que aquele dia eu estava um pouco distraído”, disse.

Ele afirmou ainda que não estava sob efeito de álcool. “Eu não bebo já tem mais de seis anos. Optei por cuidar mais da minha vida e minha saúde”, garantiu.

Enquanto Marrone não volta a cumprir a agenda da dupla, as apresentações foram mantidas. Bruno se apresentou sozinho em Palmas e em Recife. Durante os shows solo, ele tranquilizou os fãs dizendo que o companheiro volta em breve.