Fortuna de Liam Payne vira disputa familiar após retirada de mansão milionária do mercado

A mansão de R$ 23,4 milhões do cantor Liam Payne, ex-integrante do One Direction, foi retirada do mercado imobiliário no Reino Unido em meio à disputa judicial envolvendo a fortuna deixada pelo artista.

O imóvel de luxo, localizado em Buckinghamshire, havia sido colocado à venda um mês antes da morte trágica do cantor, que caiu do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, em outubro de 2024.

Segundo o Daily Mail, Payne comprou a propriedade em 2021 para ficar mais próximo do filho Bear, de 8 anos, fruto do relacionamento com a cantora Cheryl Cole. A residência conta com cinco quartos, seis banheiros, piscina de água salgada, estábulo e seis acres de terreno.

Veja também Zoeira Brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrosio brilham no desfile da Victoria’s Secret; veja fotos Zoeira Enquete 'A Fazenda': Quem você quer que fique na roça? Vote

A retirada do imóvel dos anúncios coincide com a reta final da partilha da herança deixada por Liam. Documentos do Registro de Sucessões do Distrito de Newcastle revelam que, após o pagamento de dívidas e taxas, o cantor deixou um total líquido de R$ 177,7 milhões.

Sem testamento, as Cartas de Administração emitidas pelo Tribunal Superior nomearam Cheryl Cole e o advogado Richard Bray, especialista em direito musical, como administradores do espólio.

De acordo com as leis britânicas, o patrimônio será destinado ao herdeiro direto, no caso o filho Bear, que só poderá acessar o fundo quando completar 18 anos.

A influenciadora Kate Cassidy, última namorada de Liam Payne, tem até o fim de outubro para apresentar uma reivindicação judicial e tentar comprovar dependência financeira, algo previsto pela legislação do Reino Unido mesmo para casais não casados. Caso não entre com o pedido dentro do prazo, ela perde o direito a qualquer parcela da herança.

Fontes próximas a Cassidy indicam, porém, que ela não pretende recorrer. Já os pais e irmãs de Liam optaram por manter silêncio e não comentaram se pretendem reivindicar parte dos bens.

Morte trágica

Liam Payne morreu em 16 de outubro de 2024, vítima de politraumatismo após cair do Hotel CasaSur, na capital argentina. Ele estava em Buenos Aires acompanhado de Kate e do empresário Roger Nores, para assistir a um show de seu ex-colega de banda Niall Horan.

A morte do cantor, inicialmente cercada por suspeitas, levou à abertura de um processo por homicídio culposo contra Nores e funcionários do hotel, mas todos foram absolvidos em fevereiro de 2025.