Liam Payne foi pai aos 23 anos, fruto do relacionamento com Cheryl Cole

O cantor Liam Payne, que morreu na quarta-feira (16), aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel na Argentina, deixou um filho, Bear, atualmente com 7 anos. O artista foi pai aos 23 anos, e a criança é fruto do relacionamento de Liam com a então namorada, a cantora e compositora britânica Cheryl Cole.

Um dos poucos registros de Bear nas redes sociais do ex-One Direction foi postada em março. Nela, Bear aparece de costas, olhando um outdoor com a foto do pai. “Eu quero estar em um outdoor um dia, papai”, escreveu Liam na legenda.

Em 2018, o artista falou em entrevista à People sobre ter sido pai jovem: “Sempre quis ser um pai jovem, mas eu não esperava realmente que eu estaria nesse lugar um dia”, disse.

Ele ainda comentou como o filho estava crescendo rápido: “Eu olho para ele, tipo, 'para onde foi o meu bebê?'. Ele está andando pela casa, fingindo que seu ursinho de pelúcia é um telefone. Ele é incrível. E muito divertido. Amo passar tempo com ele”.