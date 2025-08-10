Daniel canta com a filha mais velha no 'Viver Sertanejo'; veja vídeo

Na manhã deste domingo (10), Daniel viveu um Dia dos Pais para guardar na memória. O cantor apresentou o especial “Viver Sertanejo”, na Globo, ao lado de convidados mais do que especiais: sua própria família.

Entre eles, a primogênita Lara, de 15 anos, que mostrou que herdou o talento do pai ao dividir com ele clássicos da música sertaneja.

Além de Lara, Daniel também esteve acompanhado das filhas Luiza, de 13 anos, e Olívia, de 3, e da esposa, Aline, com quem é casado desde 2010.

Entre canções e abraços, o artista se declarou para as herdeiras: "Meu maior presente é ver vocês juntas, essa harmonia das três. Cada vez mais vocês têm que fortalecer isso. Não tem preço", disse emocionado.

Assista ao vídeo

Homenagem

Aline também aproveitou para homenagear o marido, destacando sua dedicação e amor pela família.

"Quero te lembrar do pai incrível que você é, você já sabe. Dedicado, presente, amoroso, carinhoso, que faz tudo pela nossa família. Então eu só tenho que te parabenizar, te desejar todo o amor do mundo. As meninas são muito sortudas de terem você, e eu também", declarou.

Mas ainda faltava alguém para completar a emoção do dia: o pai de Daniel, José Camillo. O cantor agradeceu a presença e a influência do patriarca em sua trajetória. "O senhor é uma peça fundamental aqui. Pai, obrigado por tudo que você fez por mim. O senhor foi pai em todos os aspectos. Além de pai, ainda parceiro, porque o senhor me dá a honra de cantar comigo, de ser a minha segunda voz", afirmou.

O momento mais marcante veio quando Daniel, Lara e José Camillo cantaram juntos, unindo três gerações em uma só canção e deixando o clima ainda mais especial para quem acompanhava o programa.