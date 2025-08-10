Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Daniel canta com a filha mais velha no 'Viver Sertanejo'; veja vídeo

O artista celebrou o Dia dos Pais rodeado de toda a família

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Daniel emocionou ao cantar clássico sertanejo com a filha, Lara
Legenda: Daniel emocionou ao cantar clássico sertanejo com a filha, Lara
Foto: Reprodução/Globo

Na manhã deste domingo (10), Daniel viveu um Dia dos Pais para guardar na memória. O cantor apresentou o especial “Viver Sertanejo”, na Globo, ao lado de convidados mais do que especiais: sua própria família.

Entre eles, a primogênita Lara, de 15 anos, que mostrou que herdou o talento do pai ao dividir com ele clássicos da música sertaneja.

Além de Lara, Daniel também esteve acompanhado das filhas Luiza, de 13 anos, e Olívia, de 3, e da esposa, Aline, com quem é casado desde 2010.

Veja também

teaser image
Zoeira

Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

teaser image
Zoeira

Gleici Damasceno estreia como atriz em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

teaser image
Zoeira

Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

Entre canções e abraços, o artista se declarou para as herdeiras: "Meu maior presente é ver vocês juntas, essa harmonia das três. Cada vez mais vocês têm que fortalecer isso. Não tem preço", disse emocionado.

Assista ao vídeo

Homenagem 

Aline também aproveitou para homenagear o marido, destacando sua dedicação e amor pela família.

"Quero te lembrar do pai incrível que você é, você já sabe. Dedicado, presente, amoroso, carinhoso, que faz tudo pela nossa família. Então eu só tenho que te parabenizar, te desejar todo o amor do mundo. As meninas são muito sortudas de terem você, e eu também", declarou.

Mas ainda faltava alguém para completar a emoção do dia: o pai de Daniel, José Camillo. O cantor agradeceu a presença e a influência do patriarca em sua trajetória. "O senhor é uma peça fundamental aqui. Pai, obrigado por tudo que você fez por mim. O senhor foi pai em todos os aspectos. Além de pai, ainda parceiro, porque o senhor me dá a honra de cantar comigo, de ser a minha segunda voz", afirmou.

O momento mais marcante veio quando Daniel, Lara e José Camillo cantaram juntos, unindo três gerações em uma só canção e deixando o clima ainda mais especial para quem acompanhava o programa.

Assuntos Relacionados
Daniel emocionou ao cantar clássico sertanejo com a filha, Lara
Zoeira

Daniel canta com a filha mais velha no 'Viver Sertanejo'; veja vídeo

O artista celebrou o Dia dos Pais rodeado de toda a família

Redação
Há 1 hora
Tom Cavalcante com os convidados do programa
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (10)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
Há 1 hora
Junior Lima é um homem branco e jovem
Zoeira

Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e está em remissão após tratamento intenso

Redação
Há 2 horas
Gleici atuou ao lado dos atores Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine
Zoeira

Gleici Damasceno estreia como atriz em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

Vencedora do "BBB 18" vive personagem que disputa amor com protagonista na produção "Amor da Minha Vida", do Disney+

Redação
Há 2 horas
Sophia é a filha mais velha de Arthur Aguiar
Zoeira

Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

Sophia é fruto do relacionamento do ator com Maíra Cardi

Redação
Há 2 horas
Imagens de Faustão com o filho Rodrigo
Zoeira

Filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva homenageia o apresentador no Dia dos Pais

Caçula compartilhou fotos da infância com o apresentador

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem de divulgação do filme Arranha-Céu Coragem Sem Limite
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (10/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
10 de Agosto de 2025
Daniel
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem dos apresentadores Nélson Araújo e Helen Martins no estúdio do programa
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (10/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
10 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025