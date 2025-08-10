Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

O cantor Junior Lima reestreou a turnê “Solo Tour”, neste sábado (9), em São Paulo, após um período afastado dos palcos.

Um gesto, em especial, no entanto, chamou atenção: fãs do cantor levaram balões que formavam o nome de Lara, filha de 3 anos do artista, diagnosticada recentemente com síndrome nefrótica, doença rara que afeta os rins.

O momento foi registrado nas redes sociais de Júnior, com a legenda: “Quanto amor”. Monica Benini, esposa do artista, também comentou a homenagem no Instagram: “E essa homenagem para Larinha? Eu não chorei não, viu? Vocês são demais”.

Legenda: Júnior Lima agradeceu a homenagem à filha nas redes sociais Foto: Reprodução/Instagram

Os próximos shows da "Solo Tour" acontecem no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, e novamente em São Paulo, no festival The Town, em 13 de setembro.

Entenda a doença da filha de Junior Lima

A síndrome nefrótica provoca perda excessiva de proteínas na urina e pode causar inchaço, baixos níveis da proteína albumina e colesterol elevado. Segundo Monica, o primeiro sintoma em Lara foi um inchaço no olho.

Com o tempo, veio o diagnóstico definitivo. “Descobrimos que, na verdade, a Lara estava com síndrome nefrótica. É muito sério, se não tratado. O tratamento é intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde, então passamos por um período muito tenso. Graças a Deus, a Lara respondeu bem e está em remissão”, explicou Júnior em vídeo postado nas redes sociais.

O cantor também falou sobre os cuidados necessários na rotina da filha. Por causa da baixa imunidade provocada pelo tratamento, a família deve evitar exposições desnecessárias.

“Não estranhem se vocês nos virem de máscara em lugares com muita gente. A gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa”, alertou.