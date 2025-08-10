Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e está em remissão após tratamento intenso

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Zoeira
Junior Lima é um homem branco e jovem
Legenda: Júnior Lima agradeceu a homenagem à filha nas redes sociais
Foto: Reprodução

O cantor Junior Lima reestreou a turnê “Solo Tour”, neste sábado (9), em São Paulo, após um período afastado dos palcos.

Um gesto, em especial, no entanto, chamou atenção: fãs do cantor levaram balões que formavam o nome de Lara, filha de 3 anos do artista, diagnosticada recentemente com síndrome nefrótica, doença rara que afeta os rins.

O momento foi registrado nas redes sociais de Júnior, com a legenda: “Quanto amor”. Monica Benini, esposa do artista, também comentou a homenagem no Instagram: “E essa homenagem para Larinha? Eu não chorei não, viu? Vocês são demais”.

Júnior Lima agradeceu a homenagem à filha nas redes sociais
Legenda: Júnior Lima agradeceu a homenagem à filha nas redes sociais
Foto: Reprodução/Instagram

Os próximos shows da "Solo Tour" acontecem no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, e novamente em São Paulo, no festival The Town, em 13 de setembro.

Veja também

teaser image
Zoeira

Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

teaser image
Zoeira

Gleici Damasceno estreia como atriz em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

Entenda a doença da filha de Junior Lima 

A síndrome nefrótica provoca perda excessiva de proteínas na urina e pode causar inchaço, baixos níveis da proteína albumina e colesterol elevado. Segundo Monica, o primeiro sintoma em Lara foi um inchaço no olho.

Com o tempo, veio o diagnóstico definitivo. “Descobrimos que, na verdade, a Lara estava com síndrome nefrótica. É muito sério, se não tratado. O tratamento é intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde, então passamos por um período muito tenso. Graças a Deus, a Lara respondeu bem e está em remissão”, explicou Júnior em vídeo postado nas redes sociais.

O cantor também falou sobre os cuidados necessários na rotina da filha. Por causa da baixa imunidade provocada pelo tratamento, a família deve evitar exposições desnecessárias.

“Não estranhem se vocês nos virem de máscara em lugares com muita gente. A gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa”, alertou.

Tom Cavalcante com os convidados do programa
Zoeira

Que horas começa o 'Acerte ou Caia!' neste domingo (10)

O game show é apresentado por Tom Cavalcante

Redação
Há 13 minutos
Junior Lima é um homem branco e jovem
Zoeira

Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo

Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e está em remissão após tratamento intenso

Redação
Há 33 minutos
Gleici atuou ao lado dos atores Sérgio Malheiros e Bruna Marquezine
Zoeira

Gleici Damasceno estreia como atriz em série ao lado de Bruna Marquezine; veja detalhes

Vencedora do "BBB 18" vive personagem que disputa amor com protagonista na produção "Amor da Minha Vida", do Disney+

Redação
Há 43 minutos
Sophia é a filha mais velha de Arthur Aguiar
Zoeira

Arthur Aguiar explica motivo de cirurgia da filha de 6 anos

Sophia é fruto do relacionamento do ator com Maíra Cardi

Redação
Há 49 minutos
Imagens de Faustão com o filho Rodrigo
Zoeira

Filho mais novo de Faustão, Rodrigo Silva homenageia o apresentador no Dia dos Pais

Caçula compartilhou fotos da infância com o apresentador

Redação
Há 2 horas
Imagem de divulgação do filme Arranha-Céu Coragem Sem Limite
Zoeira

Qual o filme da Temperatura Máxima hoje (10/08)? na TV Globo?

Longa vai ao ar logo após o 'Futebol'

Redação
Há 2 horas
Daniel
Zoeira

Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Programa recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo

Redação
10 de Agosto de 2025
Imagem dos apresentadores Nélson Araújo e Helen Martins no estúdio do programa
Zoeira

Que horas começa o Globo Rural neste domingo (10/08)?

Programa inicia após o 'Auto Esporte'

Redação
10 de Agosto de 2025
horóscopo de libra
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Libra hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Libra por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de sagitário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Sagitário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Sagitário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de touro
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Touro hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Touro por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de virgem
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Virgem hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Virgem por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de áries
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Áries hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Áries por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de aquário
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Aquário hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Aquário por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de capricórnio
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Capricórnio hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Capricórnio por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de peixes
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Peixes hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Peixes por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de câncer
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Câncer hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Câncer por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de leão
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Leão hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Leão por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de gêmeos
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Gêmeos hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Gêmeos por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025
horóscopo de escorpião
Zoeira

Veja o horóscopo do dia para o signo de Escorpião hoje (10/8)

Veja as previsões dos astros para amor, carreira e relacionamentos do seu signo de Escorpião por Julianna Formiga no Diário do Nordeste

Julianna Formiga
10 de Agosto de 2025