Fãs homenageiam filha de Junior Lima durante show do artista em São Paulo
Lara, de 3 anos, foi diagnosticada com uma síndrome rara e está em remissão após tratamento intenso
O cantor Junior Lima reestreou a turnê “Solo Tour”, neste sábado (9), em São Paulo, após um período afastado dos palcos.
Um gesto, em especial, no entanto, chamou atenção: fãs do cantor levaram balões que formavam o nome de Lara, filha de 3 anos do artista, diagnosticada recentemente com síndrome nefrótica, doença rara que afeta os rins.
O momento foi registrado nas redes sociais de Júnior, com a legenda: “Quanto amor”. Monica Benini, esposa do artista, também comentou a homenagem no Instagram: “E essa homenagem para Larinha? Eu não chorei não, viu? Vocês são demais”.
Os próximos shows da "Solo Tour" acontecem no Rio de Janeiro, no dia 22 de agosto, e novamente em São Paulo, no festival The Town, em 13 de setembro.
Entenda a doença da filha de Junior Lima
A síndrome nefrótica provoca perda excessiva de proteínas na urina e pode causar inchaço, baixos níveis da proteína albumina e colesterol elevado. Segundo Monica, o primeiro sintoma em Lara foi um inchaço no olho.
Com o tempo, veio o diagnóstico definitivo. “Descobrimos que, na verdade, a Lara estava com síndrome nefrótica. É muito sério, se não tratado. O tratamento é intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde, então passamos por um período muito tenso. Graças a Deus, a Lara respondeu bem e está em remissão”, explicou Júnior em vídeo postado nas redes sociais.
O cantor também falou sobre os cuidados necessários na rotina da filha. Por causa da baixa imunidade provocada pelo tratamento, a família deve evitar exposições desnecessárias.
“Não estranhem se vocês nos virem de máscara em lugares com muita gente. A gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa”, alertou.