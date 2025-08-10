Que horas começa o Viver Sertanejo, com Daniel, neste domingo (10/08)?

Mais uma edição do "Viver Sertanejo", da TV Globo, irá ao ar neste domingo (10). Apresentado pelo cantor Daniel, o programa começa às 8h45, após o "Globo Rural".

Neste domingo (10), em homenagem ao Dia dos Pais, o programa contará com um café da manhã especial. Ao lado da família, Daniel abre as portas de sua casa.

O artista estará ao lado do pai, Seu José Camilo, da esposa Aline e das filhas Lara, Luiza e Olívia, Daniel dividirá vocais e histórias da família.

Que horas começa o Viver Sertanejo hoje (10)?

O programa "Viver Sertanejo" vai ao ar todos os domingos a partir de 10h05, após o "Globo Rural", na TV Globo e no Globoplay.

Na atração, Daniel recebe artistas de diferentes gerações do sertanejo para conversas, números musicais e tudo que combina com o modo de vida do interior.